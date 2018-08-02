Дорожное движение по улице 31 августа будет перекрыто до 1 сентября

Со 2 августа по 1 сентября дорожное движение по участку улицы 31-ого августа между Измаил и Тигиной будет перекрыто. Ограничение движения связано с ремонтными работами по прокладке сетей.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, будет приостановлено дорожное движение по улице Измаил, перекресток с 31 августа, по направлению на Телецентр.

Таким образом, троллейбусы №9 и №13 будут ездить с ул. Измаил на ул. Штефан чел Маре, ул. Бэнулеску Бодони, ул. Александри, Хынчештское шоссе и дальше по своему маршруту.