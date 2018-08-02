В налоговой амнистии 2012 года было много упущений

В налоговой амнистии 2012-го года, объявленной по инициативе тогдашнего министра финансов Вячеслава Негруцэ было много упущений. А закон о добровольном декларировании имущества, недавно принятый парламентом, отличается от нее принципиально. Различия подчеркнул госсекретарь минфина Ион Кику.

Первое, на что он обратил внимание, что в 12-м году происхождение денег при декларировании не проверялось. Сейчас же при оформлении банковского вклада нужно доказать, что деньги не были получены преступным путем.

Шесть лет назад при декларировании денег, независимо от их происхождения и суммы, никаких налогов не выплачивали. Теперь есть фиксированная ставка - три процента заявленной суммы.

Также закон 2012 года позволял декларировать деньги кому угодно, без ограничений. По новому закону, этим правом не смогут воспользоваться госслужащие и те, кто занимал государственне должности с 2009 года. Также ограничения распространяются на бывшее руководство ликвидированных банков и на получателей токсичных кредитов.

Еще одно отличие в том, что в 12-м году за преступное происхождение денег не наказывали. Теперь же, как подчеркивает госсекретарь минфина, за это грозит уголовная ответственность.