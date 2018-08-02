Киртоакэ после интервью Кодряну: Зачем тому, кто сам себя назначил, нужно так оправдываться

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ скептически отнесся к заявлениям врио градоначальника Руслана Кодряну в недавнем интервью для Europa Liberă. В частности, Кодряну заявил, что не является ставленником Демпартии, и подчеркнул, что Владу Плахотнюку было бы проще, если бы исполняющим обязанности мэра остался Нистор Грозаву, как человек давно работающий в системе.

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Дорин Киртоакэ назвал слова Кодряну оправданием, провел параллели с назначением его и Сильвии Раду на должность вице-мэров и решил поупражняться в логике.



«Сильвия Раду и Руслан Кодряну были назначены вице-мэрами в ноябре 2017 года Нистором Грозаву (разумеется незаконно). Все были убеждены, что обоих навязали Грозаву ДПМ и Плахотнюк.



Если Грозаву и Кодряну держат там Демпартия и Плахотнюк, почему тогда один из них более выгоден, чем другой? И зачем Кодряну, который сам себя назначил, нужно такое оправдание?», - написал бывший мэр в Фейсбуке.



Напомним, что в интервью для Europa Liberă, Руслан Кодряну заявил, что был муниципальным советником, когда его назначили вице-мэром в ноябре, и обеспечивает временное исполнение обязанностей после того, как Нистор Грозаву отказался взять на себя эту роль.



Кодряну также уточнил, что самоназначением взял на себя ответственность за разблокирование кризисной ситуации в Кишиневе.



