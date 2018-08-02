Игорь Мунтяну: Власть начала жесткую борьбу с оппозицией

Дело совсем не в дате выборов, а в неравных политических условиях их проведения. Таково мнение директора ИРСИ «Вииторул» Игоря Мунтяну, высказанное корреспонденту портала ТРИБУНА.

Игорь Мунтяну утверждает, что власть начала жесткую борьбу с оппозицией. «Эта дата не выгодна тем, кто не готов к выборам. Я бы сказал, что особенно невыгодна эта дата тем, кто поверхностно трактует нужды избирателей, и здесь речь не только о материальном аспекте, хотя большинство населения страны действительно бедствует, а речь о нематериальных потребностях, как например доверие госучреждениям, уважение к личности, социальный капитал. К сожалению, очевидно, что власть начала жесткую борьбу с оппозицией, забыв о том, что привилегия проевропейской оппозиции в том, что она руководствуется принципами правового государства», – отметил Игорь Мунтяну.

Вместе с тем, он отмечает, что предвыборная кампания уже началась, и об этом свидетельствуют последние законодательные инициативы, утвержденные парламентом.

«Очевидно, что некоторые политические силы уже приступили к предвыборной кампании, и это видно по тому, как активно используется админресурс и СМИ, которые сосредоточены в руках власти. А законодательный ресурс, я имею в виду дождь популистских законодательных инициатив, принятых парламентом, похоже, внес больше неразберихи, нежели избирательной пользы. Точнее, ты не пользуешься доверием граждан, коль скоро большинство твоих инициатив вызывают жесткую критику, а не похвалу общества и партнеров по развитию. Дело совсем не в дате выборов, а в неравных политических условиях их проведения», – отметил в завершение Иго рь Мунтяну.

Кристина Парфени