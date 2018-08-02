В Кишиневе бульдозерами сносят последнее пристанище "золотой" молодёжи: клуб Кокос Prive

Место, где можно было встретить известных в Молдове людей в необычном для широкой публики состоянии, перестало существовать.

Сносят элитарный клуб Cocos Prive на ул. Триколорулуй (Театральный переулок)... Ну и... черт с ним, скажут многие и перекрестятся. Ни одно мероприятие там не обходилось без шума и мордобоя. А ведь собиралась там «золотая» молодежь и ну очень высокопоставленные лица. «Золотой» молодежь назвали, конечно же, не по превосходным духовным качествам. А «благодаря» избытку финансовых средств и родственным связям тех, кто эти финансовые средства «добыл».

Для сильных мира сего и их отпрысков клуб, конечно же, создали соответствующий – чрезмерно пафосный, чрезмерно дорогой, чрезмерно китчевый. Десяток коктейлей – и вы пропили месячную зарплату учителя. Плюс коньячок – и получка врача – в кассе клуба. Впрочем, обвинять в этом тех, у кого есть деньги, даже в Молдове, наверное, не стоит: как хотят, так пусть и тратят. Но вот скандалы мешали жить кишиневцам и гостям столицы. Да и сильно уж опускали и без того жалкий имидж страны.

Здесь вполне мог бы располагаться уютный ресторанчик или кафеФото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

С другой стороны, жаль этот миленький особнячок – он относится к памятникам архитектуры и истории местного значения. И в нем вполне мог бы располагаться уютный ресторанчик или кафе, впрочем, до открытия там клуба так и было. Или сувенирный магазинчик – все-таки самое сердце города.

Владельцем недвижимости в годы особой популярности клуба был Габриел Стати, тоже из молодых да «золотых» вышел: его отец Аурел Стати – нефтяной почти магнат.

Итак, чем же запомнится культовый клуб кишиневцам и гостям молдавской столицы?

1. Двое в «Кокосе» не считая президента. Это о Владимире Филате, Юрие Лянкэ и президенте Грузии (тогдашнем) Михаиле Саакашвили. Они проводили время в клубе летом 2013-го. Кстати, один из известных политиков сообщил народу, что о «поведении Филата» в Cocos Prive у него имеется видео. Правда, не показал.

2. Дети президента. Сыновья самого скромного в истории Молдовы президента Николая Тимофти – слова из него не вытащишь – попали в очень крупный скандал. Когда полиция приехала в клуб изымать наркотики – а нашли и «траву», и психотропные таблетки, и героин. Обнаружила полиция и детей главы государства Нику и Штефана. Часть посетителей в состоянии наркотического опьянения отвезли и сдали в диспансер. Это было в июле 2014.

3. Сон не председателя, но мужа. В сентябре 2014-го посетители «Кокоса» засняли видео, как председатель Криулянского района Виталий Ротарь спит в ночном клубе. Видео выложили в соцсети. Мужчина ничего лучше не придумал, как оправдаться: «Я не спал в клубе как председатель»... А на видео – председатель...

4. Фото людей в нацистской форме выложил на своем сайте сначала сам клуб «Кокос», затем – пошли перепечатки и тексты. Выяснилось, то граждане Германии и Молдовы «так шутят». Еще и в нацистском приветствии руку вскидывали. Это было в 2013-м.

5. В декабре 2015 новость о том, что в клубе «Кокос» девушку избил ногами посетитель, облетели всю Молдову. Когда она попыталась обратиться в суд с иском, отморозок нашел ее, позвонил, и пригрозил... ну очень «золотая» молодежь...

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Уж слишком там было «дорого да богато»

Довелось мне как-то побывать в этом самом модном ночном клубе города, как его многие позиционируют. Скажу сразу, что попасть туда было не так просто. Перед нами группу девушек завернули, без объяснений и достаточно в грубой форме. Кажется мне, что они просто не понравились охранникам, которые стояли на фейсконтроле, хотя прилично выпившего мужчину пропустили без проблем. Интерьер и музыка в Кокосе действительно хороши, тут не к чему придраться. Но вот цены слишком завышены. Если в другом столичном ночном клубе за простой коктейль мы бы выложили примерно 80-90 леев, то тот же напиток там обошелся нам примерно в 140 леев. И вообще, уж слишком там «дорого и богато», как принято у нас говорить и по-молдавски пафосно. Публика в большей степени была неадекватна и нахальна. Судя по их поведению, употребляли они не только алкоголь. Выдержали мы в этом клубе час и ушли, дав себе обещание больше там не показываться. Собственно, обещание свое выполнили. В целом, клуб не впечатлил и оставил неприятное послевкусие.

А еще за всю нашу историю похождения по ночным заведениям города, ни в одном из клубов мы не встречали так много иностранцев.