Посольство США открыто к диалогу о судьбе Республиканского стадиона

В среду, 1 августа, состоялась рабочая встреча представителей посольства США в Республике Молдова, президента Федерации Триатлона РМ Дмитрия Волошина и директора общественной спортивной организации Sporter Сергея Легейды.

"Сегодня далеко не все решения властей вызывают однозначную поддержку населения. Чаще всего это происходит потому, что граждане не знают, что именно делает правительство, а сами проекты кажутся запутанными. Именно поэтому новость о передаче территории бывшего Республиканского стадиона иностранному посольству в глазах общественности выглядит закулисным сговором. Это вызывает определенные вопросы и бросает тень на репутацию дипломатической миссии”, — отметил Дмитрий Волошин. По его словам, кишиневцы ждут от посольства США заявления, в котором дипломаты смогут представить свою позицию по актуальному вопросу. Кишиневцы хотят узнать, почему о переговорах не было известно и почему аукцион не проводился открыто. Волошин предложил провести общественные дебаты о судьбе стадиона, на которых могли бы присутствовать пресса и лидеры мнений.

В свою очередь, глава отдела по культуре и прессе посольства США Аарон Хонн заявил, что американская сторона открыта к многостороннему диалогу не только с правительством Молдовы, но также и с гражданским обществом.

По словам атташе по культуре посольства США Джеда Вольфингтона, посольство знает об исторической ценности, которую представляет бывший Республиканский стадион, и высоко оценивает стремление жителей Кишинева отстаивать свои правa.

Одно из предложений, которое было озвучено в ходе встречи, предполагает, что правительство Молдовы бесплатно предоставит посольству земельный участок, который находится в другом месте, а американская сторона возьмет на себя создание большого общественного парка на месте бывшего Республиканского стадиона, затратив сумму, равную стоимости предложенного участка. “Кишиневцы хотят знать, как будут использоваться эти деньги. Поэтому необходимо создать транспарентный фонд, средства из которого пойдут на создание и обустройство парка. Этот парк может стать символом дружбы и сотрудничества народов наших стран”, — отметил Дмитрий Волошин, который высоко оценил открытость американской стороны к диалогу.

Комментируя предложение Волошина, Аарон Хонн отметил, что все предложения, озвученные на встрече, будут переданы послу США в РМ Джеймсу Петтиту.

Напомним, что 19 июля была создана петиция о дальнейшей судьбе бывшего Республиканского стадиона. Текст петиции был направлен в Правительство РМ, в Посольство США в Республике Молдова, а также Президенту РМ.