Студентка обнажила грудь у знаменитой картины в Эрмитаже ради лайков

Девушка обнажилась в Эрмитаже перед картиной известного итальянского художника.

Студентка из Казани приехала отдохнуть в Санкт-Петербург и первым делом отправилась в знаменитый Эрмитаж. Там она увидела картину «Обнаженная» итальянского художника Помпео Борра (1898 – 1973 гг.).

На полотне изображена сидящая за столом обнаженная молодая женщина с распущенными волосами. Девушка посчитала, что она похожа на героиню картины, после чего решила еще больше усилить сходство. Студентка спустила бретельку сарафана и полностью обнажила грудь. В таком виде она и сделала селфи.

- В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить. Лучшего фото там уже не сделать, - написала девушка в Twitter.

Провокационное фото из музея за несколько часов лайкнули более тысячи пользователей. В комментариях они поделились мнениями об этом. «Не могу не ретвитить груди, больно нравятся мне они», «Возможно, кого-то после этого фото оштрафуют, но это не точно», «Это не фотостудия какая-нибудь, это редчайшая коллекция картин - любуйтесь стилями, изучайте историю», - написали они.