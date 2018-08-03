Известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на вопрос корреспондента портала ТРИБУНА: Насколько вероятно проведение в ближайшем будущем административно-территориальной реформы, и возможно ли проведение местных выборов одновременно с парламентскими?

Виктор Чобану считает, что эта реформа может быть еще одной причиной затягивания. «Проведение местных выборов, наряду с парламентскими, устроило бы власть. Потому что они уже завербовали 713 примаров и 28 глав районных администраций. Скоро они заручатся поддержкой остальных. Большая проблема демократов в том, что у них как не было рейтингов, так их и нет. 3-4% это все, что есть в их активе.

Поэтому они могут удержаться у власти только при помощи разнообразных уловок – от смешанного голосования до административно-территориальной реформы. Обе они не на благо страны, а для выгоды демократов. Если дело дойдет до реформы, нужно будет перекраивать округа. Я говорил об этом еще когда нам подсунули смешанную систему голосования.

Вообще-то, все должно быть наоборот – сначала административно-территориальная реформа, и только потом ввод смешанной системы, это если не обсуждать пагубность смешанной системы для РМ, потому что избирательные округа должны соотноситься с административно-территориальными единицами. Так как целью не является нормальное функционирование этих реформ, все сделано шиворот-навыворот. А попугаи будут нам рассказывать, почему так лучше», – уточнил аналитик.

В то же время, отвечая на вопрос, чего нам ожидать, учитывая, что власти объявили о новых изменениях в избирательном законодательстве, которые они намерены провести осенью, Виктор Чобану сказал, что ничего хорошего. «Они будут спекулировать на изменениях, которые могли бы оправдать «законность» отмены результатов выборов в Кишинэу. И если они решат провести местные и парламентские выборы одновременно, они будут вынуждены внести больше поправок», – добавил Чобану.

Андриана Кептине