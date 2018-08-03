Павел Филип решил превзойти Ван Дамма

Чем ближе к выборам, тем больше складывается ощущение, что для наших прозападных политиков нет ничего невозможного: то Андриан Канду внезапно меняет свое негативное отношение к русскому языку, то Андрей Нэстасе в разгар собственных протестов начинает открыто сомневаться в их успехе... Наблюдая за такими невероятными "прыжками с переобуванием в воздухе", правительство Павла Филипа, похоже решило повторить легендарный трюк Жан-Клода Ван Дамма. Тот самый, в котором знаменитый актер садится на шпагат, опираясь ногами на два движущихся грузовика.

Однако в "смертельном номере" Филипа в качестве опоры кое-что помощнее могучих машин Volvo - Евросоюз и СНГ. Так, 1 августа стало известно, что правительство намерено подписать три договора с обеими региональными организациями - один с Брюсселем и два с Москвой. С ЕС планируется договориться о финансовом соглашении, а с постсоветским объединением - об укреплении механизмов сотрудничества в торговой сфере.

Этот дипломатический трюк насквозь пропитан духом азарта, экстрима и авантюризма: на кону - грант в 12 миллионов евро в рамках Европейского инструмента соседства, еще 250 тысяч евро в качестве софинансирования от Европейского банка реконструкции и развития (по крайней мере, такой куш рассчитывают сорвать обитатели здания на площади Великого национального собрания).

Экстрим же заключается следующем: во-первых, у нашего правительства в последнее время отношения с евробюрократами весьма натянутые; во-вторых, любое заигрывание молдавских властей с Брюсселем вызывает аллергическую реакцию Москвы.

Здесь и заключается все великолепие предстоящего выступления подчиненных Филипа: просить денег у разозленных европейцев, которые уже "обломали" Молдову с траншем, и одновременно вести переговоры с СНГ, руководство которого не менее еврочиновников рассержено переговорами Кишинева с этими самыми еврочиновниками... Да уж, зрелище будет поэффектнее трюка Ван Дамма!

Остается лишь гадать, что стоит за такими противоречивыми действиями правительства Филипа: незнание того, что на двух стульях усидеть невозможно, или отчаянное метание в попытках исправить свое изрядно пошатнувшееся положение?

Роман АРДЕЛЯНУ