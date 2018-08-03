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Экономика
Шокирующее падение евро: курс валют в Молдове в пятницу и выходные
03.08.2018

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: поведение евро шокирует.

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 3 августа и выходные дни. Согласно обнародованным данным, в пятницу на валютном рынке страны опять будет неспокойно — молдавский лей утрет нос всем "игрокам".

Больше остальных в этом смысле отличится евро — "иностранец" уступит молдавскому лею сразу 14 банов и установится на отметке в 19,2023 лея. Таким образом, за месяц "европеец" сдал позиции примерно на 2%.

Что касается доллара, то он продолжает тактику медленного отступления. За сутки "американец" потеряет еще два бана и будет торговаться по 16,523 лея. Таким образом, за месяц доллар "похудел" на 1,9%.

Остальные валюты в пятницу и на выходные также упадут в цене. Украинская гривна будет стоить 0,6112 лея, российский рубль — 0,261 лея, а курс румынского лея составит 4,1552 в молдавской валюте.


 
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