Чуря: рассорится ли Молдова с Евросоюзом

Политолог рассказал о том, могут ли испортиться отношения Кишинева и Брюсселя.

Законопроект о налоговой амнистии (официально именуемый законопроектом "О добровольном декларировании и налоговом стимулировании)" вызвал, как известно, бурю возмущения у молдавской оппозиции и недовольство западных партнеров, в том числе заокеанских.

Кое-кто из экспертов заговорил о сильном охлаждении в отношениях Кишинева и Брюсселя. Может ли диалог Молдовы и ЕС фатально испортиться — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Корнелиу Чуря.

"Возможно все, но сильно поссорится мы с ЕС уже не успеем. Скоро выборы, а до выборов Евросоюз будет и дальше гнуть свою линию — критиковать правительство, поддерживать оппозицию, займет четкую политическую позицию, что, на мой взгляд, является неправильным", — сказал Чуря.

Однако и после выборов, по мнению политолога, Брюсселю будет не до Молдовы.

"Сильно влезать в наши дела Евросоюз не будет, а начнет ожидать результатов выборов. Ну а после у ЕС встанет новая задача — надо будет сблизить правых с центристами. Это сложнейшая задача, я не уверен, что Евросоюз в состоянии ее решить. Ну а потом выборы ждут уже Евросоюз — не за горами выборы в Европарламент", — напомнил политолог.