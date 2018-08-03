Тургеневская барышня и потомок осетинов. История любви Ксении Алферовой и Егора Бероева

К актерской профессии оба пришли разными путями, и не случись этого - они никогда не узнали бы друг друга.

КСЕНИЯ

Она всегда считала себя дочерью актеров - Ирины Алферовой и Александра Абдулова. В свидетельстве о рождении стояло отчество "Александровна", Абдулов не чаял в девочке души, так что поводов сомневаться не было. Тем неожиданней стала новость, озвученная мамой, когда Ксения стала подростком: ее настоящий отец - дипломат Бойко Гюров.

В первые минуты Ксюша испугалась не за себя, а за "отчима".Немедленно побежала к Абдулову и стала уверять, что очень его любит, и именно он - ее папа. Это было абсолютной правдой: даже познакомившись с Бойко, Ксения все равно находит у себя "абдуловские" черты.





Единственное, что не нравилось ей в отце - это страдания, которые он причинял ее маме своими изменами. Когда брак родителей распался, Ксюша твердо решила, что никогда не выйдет замуж за актера. И сама, каким бы знакомым и притягательным не казался мир театра, не будет актрисой - и пошла учиться на юриста.



В девяностые, когда театр и кинематограф в России переживали не лучшие времена, Алферова получила хорошее образование и стабильную работу в юридической фирме.





Но счастливой себя не чувствовала - понимала, что в офисе ее держит только зарплата.И тогда девушка взяла на себя смелость круто изменить свою жизнь: уволилась, поступила в Школу-студию МХАТ и стала строить карьеру с чистого листа. Начинала, несмотря на фамилию, с небольших ролей в сериалах. Благодаря которым и познакомилась с Егором.

ЕГОР

Его фамилия в мире кино была известной: дед Вадим Бероев - знаменитый "Майор Вихрь", мать, отец и бабушка - тоже актеры. Играть на сцене он любил с детства, но ужасно при этом стеснялся. Театральный вуз для поступления Егор выбирал, исключая те, где учились его родственники - выбор пал на Щепкинское училище.



Жизнь показала, что стеснялся он зря: первые роли в театре Бероев получил сразу после окончания учебы, а затем практически сразу попал на телевидение.





С Ксенией они впервые увидели друг друга на пресс-конференции, где Первый канал презентовал сериалы нового сезона.

"Я просто не мог пройти мимо такой женщины. Когда увидел ее, сразу понял, что хочу, чтобы она была со мной", - признавался Бероев.Судьба пошла ему навстречу: вскоре они оба получили роли в сериале "Московские окна", и Ксения не смогла устоять перед обаянием молодого осетина. От знакомства до свадьбы прошло всего два года - причем о торжестве последнего не знали даже самые близкие.







На праздничный ужин Егор и Ксения приехали с собственного венчания, куда не пригласили никого - хотела, чтобы таинство совершилось лишь для них двоих. Этого принципа неразглашения личной жизни они будут придерживаться и в дальнейшем. Очень скоро пресса потеряет к паре всякий интерес: у Алферовой и Бероева всегда все хорошо, писать не о чем.



Но в 2009 году оба согласились принять участие в проекте "Ледниковый период-2". И это едва не стоило им семейного счастья.

ТРЕУГОЛЬНИК



Ксения встала в пару с фигуристом Повиласом Ванагасом, партнершей Егора на льду стала фигуристка Екатерина Гордеева. Ее личная судьба напоминает сценарий мелодрамы. Первый муж Сергей Гриньков, с которым Катя выиграла две Олимпиады и четыре Чемпионата мира, умер от инфаркта в 1995 году прямо во время их тренировки. Гордеева осталась одна с двухлетней дочерью и погрузилась в настоящую депрессию.



Но нужно было работать - и через четыре года она встала в пару с другим олимпийским чемпионом Ильей Куликом. Дружеское общение постепенно превратилось в любовь - пара сыграла свадьбу, у них родилась дочь Лиза. Они давно жили в США, но ради "Ледникового периода" Гордеева ненадолго вернулась в Россию. Их пара с Бероевым быстро стала лидером проекта. Симпатия, нежность, любовь, страсть - чего только не видели зрители в их выступлениях. Но все это было лишь догадками, пока однажды папарацци не застукали Егора и Катю за совместным обедом.



Газеты запестрели разговорами о скором разводе Бероева с Алферовой. Они старались не поддаваться на провокации и ничего не комментировали. Но когда слезы Ксении после особенно тяжелого номера трактовали как реакцию на измену мужа, она не выдержала.

"У моего мужа роман с Гордеевой? Напишите, что я надеюсь, что мы с Егором будем жить еще долго и счастливо! Много-много лет! А все эти разговоры - глупости", - заявила Алферова.

Говорила ли она искренне, или это была взвешенная реакция мудрой женщины, решившей не ломать брак из-за мимолетного увлечения? На летних гастролях "Ледникового периода" в Европе Бероев и Алферова путешествовали отдельно от остальных участников шоу - на взятой напрокат машине. И выглядели при этом абсолютно счастливыми.



...Со времен этой истории прошло почти десять лет. В семье Бероева и Алферовой подрастает дочь Евдокия, оба активно занимаются не только актерством, но и общим очень важным делом - пара основала фонд помощи детям с особенностями развития "Я есть!" Подопечные этого фонда не знают, что о них заботятся известные актеры, для них это просто Егор и Ксюша, которые всегда улыбаются и по-настоящему любят друг друга.