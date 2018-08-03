Президент Молдавии покинет страну на три дня ради Омска

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Политика
Игорь Додон проведет в Омске три дня. По приглашению правительства Омской области президент Молдавии примет участие в праздновании Дня города.
В программе официального визита посещение концерта «Омск на все времена», авиашоу группы «Русь» и военно-исторического фестиваля «Служивые люди Сибири».
Завершится визит Игоря Додона в Омскую область подписанием соглашения о сотрудничестве и встречей с молдавскими предпринимателями.
Игорь Додон был избран президентом Молдавии в 2016 году. До этого он возглавлял партию социалистов Молдавии.
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