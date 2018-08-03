3 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Президент Молдавии покинет страну на три дня ради Омска
03.08.2018

Игорь Додон проведет в Омске три дня. По приглашению правительства Омской области президент Молдавии примет участие в праздновании Дня города.

В программе официального визита посещение концерта «Омск на все времена», авиашоу группы «Русь» и военно-исторического фестиваля «Служивые люди Сибири».

Завершится визит Игоря Додона в Омскую область подписанием соглашения о сотрудничестве и встречей с молдавскими предпринимателями.

Игорь Додон был избран президентом Молдавии в 2016 году. До этого он возглавлял партию социалистов Молдавии.


 
Количество просмотров:
177
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.