Житель Молдовы, внимательно оглядись: Скоро в Кишиневе станет на одну дорогущую виллу больше!

В стране выделяют 10 миллионов леев на проект, который можно было бы заменить на что-то полезное для страны.

Молдавское правительство выделило 10 млн леев на экспертизу и оценку государственной политики, если конкретнее — на мониторинг и анализ соответствующих документов. Вот, что по этому поводу сказал премьер-министр Молдовы Павел Филип:

- Мы заявляли еще в начале этого года, что и у правительства будут финансовые средства для предоставления НПО, гражданскому обществу на экспертизу и мониторинг политики правительства. Теперь мы изыскали возможность предоставить 10 млн леев Государственной канцелярии, которая непосредственно будет заниматься этим вопросом.

Премьер-министр добавил, что средства будут выделяться на эти цели и в будущем. И тут жители Молдовы ахнули, а на кухнях страны заговорили о том, что деньги расходуются неразумно — дескать, такую-то сумму можно было бы потратить на какой-то более существенный проект.

И в этом, надо признать, есть доля правды, причем существенная. В стране под предлогом оптимизации закрываются школы и медицинские учреждения, обычный дождь размывает асфальт в городах и селах (и хорошо еще, если там есть что размывать)... Беды сыпятся на эту страну одна за другой, и вместо того, чтобы создавать инфраструктуру или что-то другое, что заставит людей, принявших решение эмигрировать, передумать — у нас тратят миллионы на... анализ документов!

Вполне возможно, что осваивая выделенный бюджет, у НПО-шников или у тех, кто их курирует, (ну или третьих- четвертых лиц), появятся новые автомобили. Класса «люкс», конечно. Или в городе на ровном месте вырастет шикарная вилла с высокими заборами. А потом кто-то наспех составит отчет с лаконичным выводом: «Все документы в полном порядке». И на люксовом затонированном авто человек в очках в золотой оправе отправится в люксовый дом — ждать новой «получки». Ой, простите, проекта.

А мы? А мы потопаем на своих двоих до остановки, пару раз споткнемся о разрушенную плитку, сядем на троллейбус, задохнемся в нем (кондиционера же нет), а потом, зайдя в дом, вытащим из почтового ящика квитанцию и... ужаснемся снова.

10 млн леев — подумать только...

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ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ