«Вы увидите другого президента после выборов», - жесткое заявление Додона

Парламентские выборы 2019 года кардинально изменят политический ландшафт Молдовы.

Глава государства заявил, что за 18 месяцев на посту он сделал всё возможное в условиях жесткого противостояния с парламентом и фактическим блокированием его деятельности. В условиях невозможности плодотворного сотрудничества с законодателями президент выбрал тактику «малых» дел, активно занимаясь помощью простым людям и развивая внешнеполитические контакты с ключевыми партнерами Молдовы за рубежом.

Игорь Додон подчеркнул, что все заявленные им на выборах законодательные инициативы были внесены в парламент. Но правящее большинство либо саботировало их рассмотрение, либо попыталось присвоить их себе.

Политические оппоненты стремится сделать всё для того, чтобы полностью исключить президента из внутренней политики, потому что он всегда не согласен с тем, что они делают. В этой ситуации у главы государства было два варианта: сосредоточиться на повестке дня и реализовывать то, что ему было под силу, или сразу же после выборов прибегнуть к силовому варианту взятия власти. Он отметил, что выбрал первый вариант и считает это правильным решением.

- Эти полтора-два года, из-за того, что мою деятельность блокировали внутри, я помогал людям. Я для себя принял решение, чем мы будем заниматься. Во-первых, не будем подписывать то, с чем мы не согласны – пусть идут на импичмент. Второе, мы предложим все законопроекты, что я обещал людям, включая закон по миллиарду и т.д. Все законопроекты, все инициативы, которые я обещал в избирательной кампании, были разработаны и предложены парламенту, и пусть люди знают, что парламент их не принял. Но все эти проекты остаются в повестке, я осенью еще раз их зарегистрирую.

Кроме этого, я принял решение очень серьезно заниматься внешней политикой. Нам удалось решить очень многие вопросы с Россией, возобновить хороший диалог с Турцией, другими странами. И третье, я принял решение быть ближе к людям – через благотворительность. И вы знаете, что десятки тысяч людей получили помощь. Никто из президентов до сих пор не ездил столько по селам и районам страны ,- рассказал Игорь Додон в ходе программы «Дело принципа» на телеканале Accent TV.

Парламентские выборы, которые состоятся 24 февраля 2019 года, станут водоразделом в новейшей истории Молдовы. Президент подчеркнул, что больше не будет терпеть ущемления своих полномочий. Игорь Додон сказал, что в такой ситуации у него останется вариант жестко настаивать на переходе к президентской республике.

- Тогда у меня два будет два варианта. Первый – вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы поменять ситуацию. Второй вариант – поставить этим ребятам ребром вопрос о переходе на президентскую форму правления. Не согласны – тогда читайте пункт номер 1. И всё. Других вариантов не может быть. Если они думают, что опять нагнут “левых”, и при помощи “правых” соберут себе комфортабельное парламентское большинство и оно будет точно так же двигаться, как последние полтора-два года, то вы увидите другого президента после выборов. Который будет на площади и будет действовать совсем по-другому.

Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны, как это уже было у нас. Если после парламентских выборов из-за манипуляций моих оппонентов у президента вместе с пропрезидентской партией не будет возможности повлиять на внутреннюю политику, то есть, если мы не будем в парламентском большинстве или правительстве, тогда мы пойдем другим путем, - заверил президент.