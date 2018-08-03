Сюрприз от мэрии Кишинева: маршруты общественного транспорта изменятся

Со 2 августа по 1 сентября движение транспорта по улице 31 Августа 1989 года на периметре улиц Измаильская и Тигина приостановлено. Как сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева, соответствующие меры связаны «с выполнением работ по прокладке сетей».

«В то же время в выходные 4 и 5 августа движение транспорта по улице Измаильская на пересечении с улицей 31 Августа 1989 года в направлении Телецентра будет перекрыто», — сообщили в примэрии.

В связи с этим 4 и 5 августа общественный транспорт будет ездить следующим образом:

Троллейбусы №9 и 13 будут следовать с улицы Измаильская по бульвару Штефана чел Маре, улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, В. Александри, Хынчешсткому шоссе и далее по установленным маршрутам. Обратный путь — по распланированному ранее маршруту.

Маршрутные такси №120, 169, 186 и 191 будут ездить с улицы Измаильская по бульвару Штефана чел Маре, улицам В. Александри, Букурешть, Измаильская и далее по установленному маршруту. Обратно — по распланированному ранее маршруту.

Микроавтобусы №103 будут следовать с улицы 31 Августа 1989 года по улице Армянская, бульвару Штефана чел Маре и далее установленному маршруту. Обратный путь — по распланированному ранее маршруту.

Столичные власти просят водителей соблюдать временные дорожные знаки.