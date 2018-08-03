В Молдове пограничная полиция задеражала «электро-браконьеров»

Сотрудники Пограничной полиции провели рейд и обыски в населенном пункте Слобозия Маре Кагульского района.

Изъято оружие и ряд рыболовных снастей, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Молдовы.

Досмотру подверглись дома трех граждан Молдовы, подозреваемых в рыболовном браконьерстве. У них нашли оружие и рыболовные снасти, запрещенные законом.

Установлено, что двое братьев в возрасте 38 и 39 лет незаконно владели газовым пистолетом и пневматическим оружием. Также у них найдены 300-метровая сеть, два электрических устройства, кабели и другие приспособления, предназначенные для поражения рыбы электрическим током. Из дома третьего подозреваемого, 36-летнего мужчины, также было изъято два устройства, которые уничтожают живые водные ресурсы путем поражения электрическим током.

Все обнаруженные предметы были помещены в хранилище для улик до завершения расследования и принятия необходимых законных мер.

Пограничная полиция отмечает, что обыски проводились в рамках уголовного дела, заведенного месяц назад. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что совместная команда пограничников из Молдовы и Румынии поймала с поличным граждан во время рыбалки с электроудочками в водах реки Прут.