Ирина Безрукова рассказала о смерти сына и расставании с Сергеем Безруковым

Спустя три года актриса поведала о страшной странице своей жизни.

Актриса Ирина Безрукова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия». Ведущий поговорил с Ириной о её семье, детстве, знакомстве с Сергеем Безруковым и о сыне Андрее. Впервые за три года после смерти сына, Ирина рассказала о страшной странице своей жизни.

«В каком-то возрасте, немного за 20, он стал говорить такие вещи, я понимала, что я его научить уже ничему не могу, то есть он меня скорее может». Андрея не интересовали тусовки, он не пил и не курил.

Во время их последней совместной поездки во Вьетнам Ирина заболела, сын пригласил врача, который прописал лекарства. Андрей не отходил от мамы, отказывался ходить на экскурсии без неё. По приезде в Москву Андрей почувствовал легкое недомогание, Ирина уехала на гастроли в Иркутск, откуда поддерживала с сыном связь. Однако, когда он перестал отвечать на звонки, актриса начала тревожиться. Подруга Ирины приехала к ним домой, Андрей не открывал, Ирина попросила вскрыть дверь. «Вошла моя подруга, директор театра и участковый и увидели, что он лежит на полу. Это был несчастный случай. У него на голове была ранка, будто человек ударился».

Ирина до сих пор не может смириться со смертью сына: «Если честно, я не каждый день знаю, зачем и для чего моя жизнь. Это так. Этого не должно было быть, но так случилось».

После смерти сына Ирину ждал еще один «удар судьбы»: расставание с Сергеем Безруковым. Борис Корчевников спросил у Ирины, как ей удалось смириться и с этим: «Этот вопрос не ко мне, точно не ко мне. Если ты человека любишь, а он считает, что ему в другом месте лучше, его надо отпустить. Я его и отпустила».

Проект Бориса Корчевникова «Судьба человека» стартовал в октябре 2017 года. Автор приглашает героев на откровенный разговор об их судьбе, программа полюбилась зрителям за тактичность и вместе с тем за искренность беседы.