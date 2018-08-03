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Общество
В Молдове готовятся к визиту патриарха Кирилла
03.08.2018

Президент Молдовы Игорь Додон предложил, чтобы в ходе предстоящего визита в Кишинев патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил также Гагаузскую автономию и город Бельцы.

В четверг он написал на своей странице в "Фейсбуке", что обсуждал этот вопрос с митрополитом Кишинева и всея Молдовы Владимиром, передает interfax.ru.

По словам Додона, в ходе состоявшейся беседы "обсудили ход организационных мероприятий в рамках проведения Всемирного конгресса семей, а также предстоящий визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Молдова, который состоится в ближайшие месяцы".

"Я предложил, чтобы патриарх Кирилл впервые посетил город Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдовы - ИФ) и Бельцы (второй по величине город РМ, считающийся "северной столицей" республики - ИФ)", - отметил Додон.

Он напомнил, что патриарх Кирилл примет участие во Всемирном конгрессе семей, который состоится в Кишиневе 13-16 сентября под эгидой президента Молдовы. В нем примут участие около 2 тыс. человек, среди которых известные эксперты, политические деятели, лидеры общественного мнения из более чем 50 стран.

Патриарх Кирилл дважды побывал с патриаршими визитами в РМ - в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года. Во время последнего визита он также посетил Приднестровский регион.


 
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