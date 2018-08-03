Акционерным обществам придется увеличить уставный капитал в 30 раз

Парламент принял в первом чтении изменения и дополнения в Закон об акционерных обществах, которые позволят максимально приблизить его к нормам европейских директив.

Документ также включает ряд уточнений терминологии и дополнений, которые исключат неопределенность, существующую в нынешней редакции закона, передает mybusiness.md.

Одной из предложенных мер является поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала АО – с действующего уровня в 20 тыс. леев до 600 тыс. леев к 1 января 2022 г.

Для соответствия этим требованиям акционерным обществам будет предоставлен переходный период: к 1 января 2020 г. минимальный размер уставного капитала им необходимо довести до 120 тыс. леев, к 2021 г. – до 360 тыс. леев и к 2022 г. минимальный уровень должен составлять уже 600 тыс. леев. В случае несоблюдения этих требований, к акционерным обществам будут применяться положения о принудительном роспуске общества.

В законопроекте уточняются процедуры внесения вкладов в уставный капитал. Общество, в течение двух месяцев со дня регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала, обязано зарегистрировать права собственности на движимое и недвижимое имущество, переданное подписчиками. Рыночную стоимость неденежного вклада будет утверждать оценочное предприятие, не являющееся аффилированным лицом общества, учредителей или акционеров.

Детализируются права акционеров при выпуске акций, в частности, внедряются требования ЕС относительно обязательной публикации или, в случае номинативных акций, письменного уведомления в оговоренные сроки всех акционеров о предложении подписаться на акции в случае увеличения капитала. Закон дополняется также некоторыми положениями, касающимися обязательной информации, которая должна быть включена в контракт общества и устав АО.

Решение об увеличении уставного капитала субъектов публичного значения и обществ, ценные бумаги которых допущены в рамках многосторонней торговой системы, необходимо опубликовать в течение 7 дней, для остальных обществ срок публикации составит 15 дней.

Законопроект также предусматривает консолидацию прав акционеров, в том числе на созыв и проведение общих собраний. Акционеры смогут задавать письменные вопросы, связанные с повесткой дня общего собрания, а также представлять проекты решений по пунктам, включенным или предложенным для включения в повестку дня.

Из закона будет исключено положение о том, что должностные лица общества, за исключением членов совета, не могут быть представителями акционера. В то же время, появится отдельная статья «Представительство акционеров». Предусмотрено, что лицо сможет представлять одного или нескольких акционеров, количество которых не может быть ограничено, а также голосовать на общем собрании в соответствии с инструкциями, сформулированными каждым уполномочившим его акционером. В инструкции акционеров могут быть включены доверенность, поручение, договор или другой обязательный документ, составленный в письменной форме под личную ответственность акционеров.

Уточняются процедуры осуществления преимущественных прав, в том числе в ситуациях, когда необходима защита прав акционеров в судебной инстанции.

Законопроект впервые разрешает проведение общего собрания АО посредством электронных средств, наряду со стандартными формами проведения – очной и заочной, а также в смешанной форме. Особенности созыва и проведения общего собрания посредством электронных средств описан в отдельной статье. Так, такое собрание может проходить в ходе трансляции посредством двусторонней связи в режиме реального времени; с применением системы голосования, не требующей назначения акционером представителя, который будет физически присутствовать на собрании.

Отдельного оговариваются процедуры выкупа акций; требование о проведении аудита финансовых отчетов в обществах публичного значения и в которых доля государства превышает 50%; принятие решений о реорганизации путем объединения и пр.

Парламенту Молдовы предстоит рассмотреть законопроект во втором чтении в рамках следующей сессии. Планируется, что новая редакция закона об акционерных обществах вступит в силу с 1 января 2019 г.