Павел Филип рассказал, на что пойдут деньги, полученные от продажи Республиканского стадиона

Правительство обязалось инвестировать деньги, полученные от продажи земельного участка, на котором находится Республиканский стадион, в спортивную инфраструктуру страны. На своём заседании 1 августа кабинет министров утвердил соответствующее решение. „Хочу положить конец всем спекуляциям. Должно быть совершенно ясно, что эти деньги будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры в Республике Молдова”, - заявил Павел Филип.

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На том же заседании было одобрено начало переговоров о подписании Соглашения с правительством Соединённых Штатов Америки о строительстве на этом участке посольства США в Молдове. Площадь продаваемого участка составляет 5,1814 га.



20 июля парламент одобрил передачу Республиканского стадиона в собственность Соединённым Штатам Америки с целью возведения нового здания посольства США. Голосование проходило в отсутствие социалистов, покинувших зал в знак несогласия с этой инициативой. Депутат от ПСРМ Василе Боля заявил, что Молдова избавляется от спортивных сооружений с целью получения финансовой выгоды, не строя взамен новые спортивные объекты. А лидер ПКРМ Владимир Воронин назвал эту сделку взяткой Соединённым Штатам за то, чтобы не нужно было искать миллиард. По его словам, тем самым власть предаёт национальные интересы, совершая преступление против народа и против спорта, передаёт IPN.



Республиканский стадион, расположенный по улице Тигина, был построен в 1952 году и снесён в 2007 году, в качестве причины сноса была названа его устаревшая инфраструктура. Имело место несколько попыток иностранных инвесторов построить новую спортивную арену, но они не увенчались успехом.