НЦБК проводят обыски в Центре матери и ребенка

Четверых врачей столичного института матери и ребенка подозревают в коррупции. Их доставили на допрос в НЦБК. Двое задержаны. Среди них - завотделением радиологии Николай Дони. По данным следствия, у пациентов отделения вымогали деньги за прием вне очереди.

- Вы признаете вину?

- Нет.

- Что нашли при обысках?

- Ничего не нашли.

Адвокат Николая Дони тоже был немногословным.

- Вину нужно доказать. Так и скажите: действует презумпция невиновности.

- Что там нашли?

- Все, разговор окончен.

Как заявили в НЦБК, в отделении радиологии - три рентгеновских аппарата и томограф. Каждое обследование стоит от 200 до 500 леев, и в день здесь принимали до 40 пациентов, подавляющее большинство - без записи. Деньги врачи делили между собой, и большу часть получал завотделением.

В администрации больницы обещают сотрудничать со следствием.

"Офицеры НЦБК сообщили мне об обысках в отделении радиологии. Мы сотрудничаем с НЦБК и соообщим вам о результатах", - сказал директор Института матери и ребенка Серджиу Гладун.

В начале недели по результатам обысков в других больницах задержали семь человек, включая завтоделением Республиканского диагностического центра Сильвиу Кондрю. У него дома, в кабинете и банковских ячейках нашли около семи миллионов леев в разной валюте.