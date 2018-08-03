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Общество
Руководители Таможенной службы и Пограничной полиции КПП Леушены уволены
03.08.2018

Руководители Таможенной службы и Пограничной полиции КПП Леушены уволены. Отставки Андрея Тодерицы и Юрия Максимова потребовал накануне премьер-министр.

До этого Павел Филип лично побывал на Леушенском КПП и обнаружил там множество нарушений. Это и неуважительное отношение к людям, пересекающим границу, и взимание платы за посещение санитарных помещений. Открывая заседание правительства премьер отметил, что на работу этого пункта часто жалуются.

Там до сих пор производят многочасовые досмотры багажа, а пассажиров выводят из автобусов, даже в непогоду и ночное время суток.

Глава кабмина предупредил, что продолжит незапланированные поездки на пограничные пункты. А также сообщил, что обсудит с румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ возможности ускорения таможенных проверок по ту сторону границы.


 
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