Додон: переговоры Путина и Трампа дали позитивный сигнал приднестровскому урегулированию

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дали позитивный сигнал решению приднестровской проблемы.

С таким заявлением Додон выступил в четверг вечером в интервью молдавскому телеканалу Accent, передает tass.ru.

"Я считаю, что это [встреча Путина и Трампа] очень хороший сигнал, даже если у каждой страны есть свой национальный интерес и [эти] интересы не совпадают. Это хорошее начало", - сказал Додон.

Он выразил убежденность в том, что диалог лидеров двух стран "может сбалансировать ситуацию в регионе". Глава Молдовы выразил заинтересованность в том, чтобы "США в молдавской повестке не исходили из интересов Румынии, как это было в последнее время". "А мы знаем, как на нас смотрит Румыния - там не видят перспектив в независимости нашей страны", - пояснил Додон.

"Вы знаете, что там [на переговорах лидеров США и РФ] речь шла о разных регионах, но затрагивали и Украину. Но я уверен, что, когда говорят об этом регионе, Молдова и решение приднестровской проблемы - это очень и очень актуально", - считает президент.

Он подчеркнул, что "хочет убедить больших игроков, у которых глобальные проблемы, включить в их повестку и вопрос РМ". "Я общался по этому вопросу в Германии, в Москве - с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном (имеется в виду встреча на финале ЧМ-2018 - прим. ТАСС)", - пояснил Додон.

Ранее он обращал внимание на то, что важной составляющей формулы урегулирования являются гарантии постоянного нейтралитета РМ, которые должны подтвердить Россия, США и ЕС. Все они принимают участие в переговорах по приднестровскому урегулированию.