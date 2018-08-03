Больше 1,5 миллионов леев нашли при обысках у врачей отделения радиологии в Институте матери и ребенка

Больше полутора миллионов леев в разной валюте нашли при обысках у врачей отделения радиологии Института матери и ребенка. В банковской ячейке завотделением Николая Дони хранилось больше 760-ти тысяч леев, 24 тысячи евро, тысяча долларов и золотые украшения. Дони и его подчиненный задержаны по подозрению в коррупции. По данным следствия, они вымогали деньги у пациентов за прием вне очереди.

- Вы признаете вину?

- Нет.

- Что нашли при обысках?

- Ничего не нашли.

Адвокат Николая Дони тоже был немногословным.

- Вину нужно доказать. Так и скажите: действует презумпция невиновности.

- Что там нашли?

- Все, разговор окончен.

Следователи опубликовали видео получения денег от пациентов. Как заявили в НЦБК, в отделении радиологии - три рентгеновских аппарата и томограф. Каждое обследование стоит от 200 до 500 леев, и в день здесь принимали до 40 пациентов, в основном - без записи. В деле фигурируют двое врачей-резидентов из того же отделения, их допросили.

В администрации больницы пообещали сотрудничать со следствием.

”Офицеры НЦБК сообщили мне об обысках в отделении радиологии. Мы сотрудничаем с НЦБК и сообщим вам о результатах", - сказал директор Института матери и ребенка Серджиу Гладун.

В начале недели по результатам обысков в других больницах задержали семь человек, включая завтоделением Республиканского диагностического центра Сильвиу Кондрю. У него дома, в кабинете и банковских ячейках нашли около семи миллионов леев в разной валюте. На эти деньги, его квартиру и два автомобиля наложили арест.

В обоих случаях врачам грозит штраф до 400 тысяч леев и до десяти лет тюрьмы.