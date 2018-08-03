«Фото о подхалимаже»: стоящего на персидском ковре Филипа высмеяли жители Молдовы

Стоя на персидском ковре за установленной перед министерством здравоохранения трибуной, глава правительства дал старт кампании «Доктор для тебя».

С подачи Павла Филипа десятки врачей отправятся в села страны и проведут бесплатный медосмотр граждан. Вот только декор приуроченной к этому событию пресс-конференции очень удивил присутствовавших на ней журналистов. Глава кабинета министров выступал за трибуной, установленной на персидском ковре. Остальные участники события стояли поодаль на тротуарной плитке.

- Смотрю я на это фото и не могу понять, к чему здесь ковер? Какая проблема в том, чтобы премьер стоял на тротуарной плитке перед зданием? Еще более удивительно, что все остальные стоят вокруг ковра, и лишь Филип на нем. Это еще раз указывает на менталитет некоторых чиновников. Бедность, глупость, разочарования невозможно скрыть при помощи ковров, воздушных шаров и другого «гламура», - написал автор снимка Александр Козер на своей странице в Facebook.

Телеведущая Анжела Гонца попыталась заступиться за премьера, заметив, что он вряд ли просил об этом.

- Может, я не права, но не думаю, что Филип попросил, чтобы ему под ноги постелили ковер. Это фото о подхалимаже. О тех, кто пресмыкается независимо от того, кто у власти. Когда мы уже поймем, что те, кто сейчас у власти, находятся на службе у народа, а не наоборот?! - отметила Анжела Гонца.

Жители Молдовы приняли активное участие в обсуждении этого феномена: «В очередной раз показали, что готовы прогибаться и даже вытирать тапочки высокопоставленному чиновнику. Мы очень далеки от всего, что принято в Европе и цивилизованном мире», «У Павлуши слишком дорогие ботинки, чтобы топтаться по асфальту», «Даже сохранившиеся до сей поры короли более простые и скромные, чем наши ничтожные чиновники».

А один пользователь даже представил, как Филип улетает навсегда на ковре-самолете.