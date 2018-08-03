Болтун Нэстасе не может быть лидером интеллигенции, а Санду заблудилась, - Негру

Публицист и аналитик Николае Негру назвал Андрея Нэстасе болтуном и орудием беглых олигархов, совершающим бесплодное революционное усилие.

Интеллигенция не воспринимает лидера партии Платформа «Достоинство и правда» из-за его противоречивого образа и проблем с неподкупностью. Об этом заявил публицист Николае Негру. Скрывающий доходы болтун и инструмент беглых олигархов не может быть лидером интеллигенции, утверждает журналист в статье, опубликованной ziarulnational.md

- Андрей Нэстасе не представляет интеллигенцию, его речи не вызывают у нее энтузиазма, даже когда он заявляет, что готов пожертвовать собой ради «этого народа». Просто потому, что борец с олигархами - болтун, бывший орудием беглых олигархов, скрывающий свои доходы, не может быть лидером интеллигенции. Фильтр ПДС должен был сработать в его случае, но, к сожалению, Майя Санду, похоже, заблудилась в собственных принципах, - отметил Николае Негру.

Еще одной причиной негативного отношения многих граждан к протестам, организованным ППДП, ПДС и ЛДПМ, публицист считает агрессивную позицию лидеров оппозиции по отношению к представителям унионистского движения.

- В замешательстве оказались и унионисты, которых лидеры протестов держат на расстоянии, потому что это может нанести ущерб социальной гармонии культур, помешать сплаву межэтнической и гражданской толерантности, подорвать усилия единого антиолигархического фронта. Поскольку они не отказываются от своих знамен, их считают диверсантами, продавшимися «диктатору», называют «олигархо-унионистами», - заметил Николае Негру.

В условиях, когда до выборов в парламент остается много времени, аналитик не понимает, зачем оппозиции нужен намеченный на 26 августа митинг. К чему такой огромный расход энергии, столь бесплодное революционное усилие, если универсальной революцией, уместной во всех случаях, является голосование.

- Лучшим убежищем для каждого честного гражданина является его собственная совесть, - перефразировал по этому поводу слова поэта Николае Негру.