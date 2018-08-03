Филип: Евроинтеграция - долгая дорога, но это единственный путь для Молдовы

Евроинтеграция - долгая и тяжелая дорога, но это единственный путь, по которому будет идти Молдова, - заявил премьер-министр Павел Филип.

В пятницу на открытии объездной дороги в Унгень он отметил, что "одна из основных проблем, которая волнует граждан республики - плохое качество дорог, и завершение строительства в Унгень - хорошее доказательство изменения ситуации к лучшему", пишет infotag.md.

"Объездная дорога сократит транзит автотранспорта через город, следовательно, сократится число ДТП, будет облегчено дорожное движение. Да, необходимо признать, что строительство было трудным, были задержки (первоначально работы планировалось закончить еще в 2016 г. - "И."). Главное - мы решили эту задачу, добились успеха, благодаря непосредственной поддержке Евросоюза, который предоставил грант в 8,6 млн евро", - сказал премьер.

Он сравнил строительство дороги с европейским путем Молдовы.

"Это такой же длинный и тяжелый путь, с постоянно возникающими трудностями. Но необходимо подчеркнуть, что это единственный путь, которым будет следовать Молдова, у нас нет окольных дорог", - подчеркнул Филип.

Глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко отметил, что "эта дорога длиной 7,8 км позволит улучшить качество жизни граждан, наладить торговлю и бизнес в районе, сделать Молдову еще ближе к ЕС".

"Объездная дорога в Унгень - дополнит список успешных проектов в Молдове, осуществленных при поддержке ЕС", - заявил Михалко.