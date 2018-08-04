Немецкая чиновница в ходе своего визита в Молдову в знак протеста отказалась от официальных встреч

Республика Молдова не будет развиваться в экономическом плане, если потенциальные инвесторы не будут уверены в том, что здесь соблюдается верховенство закона. Однако происходящее в настоящее время демонстрирует отсутствие этой предпосылки. Такое заявление сделала парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Мария Флахсбарт на конференции в Кишинёве, носящей название „Укрепление доверия к демократическим процессам: правовые и политические вызовы в Республике Молдова”. Мероприятие было организовано по инициативе Фонда Конрада Аденауэра, Фонда свободы Фридриха Наумана и Института развития и социальных инициатив „Viitorul”, передаёт IPN.

„Как статс-секретарь могу заверить вас в том, что экономического развития не будет, если потенциальные инвесторы не будут уверены в том, что в Молдове существует верховенство закона. Как сюда могут прийти инвесторы из Германии, и как мне побудить их это сделать? Какие советы мне им дать, если присутствуют различные мнения по поводу верховенства закона? Мы знаем только, что здесь есть трудолюбивые люди, которые могли бы работать”, - отметила немецкая чиновница. Мария Флахсбарт заявила, что невозможно „замести под ковёр” все факты, вызывающие подозрения относительно независимости судебной системы.

„Наш наиглавнейший интерес состоит в том, чтобы поддерживать Молдову, сопровождать её на пути демократии, думаю, что возможно оказать ей эту поддержку. Но людям должно быть гарантировано право на свободные и честные выборы. Должны существовать партии, свободные от интересов, ориентирующиеся на народ, а не на личные интересы”, - отметила парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

По мнению Марии Флахсбарт, политические институты Республики Молдова должны соблюдать обязательства относительно независимости судебной системы и прав человека, они должны принять все меры для соблюдения прав избирателей в ходе предвыборного процесса. Политические партии и представители гражданского общества должны быть в состоянии сотрудничать, когда демократия и верховенство закона находятся в опасности.

„К сожалению, доверие к политике в Республике Молдова подрывается сразу с нескольких сторон, в том числе, в результате непрозрачной отмены выборов генпримара Кишинёва. С моей точки зрения, у молдавских избирателей формируется недоверие. Как они ещё могут выбирать этих людей, если они понимают, что независимо от того, какое решение они примут, те, кто находятся у власти, сделают по-своему? Это противоречит абсолютно всем демократическим правилам”, - подчеркнула Мария Флахсбарт.

Немецкая чиновница добавила, что, в дополнение ко всем беззакониям, имевшим место до сих пор, объявлена налоговая амнистия, порождающая подозрения в том, что деньги, полученные незаконным путём, будут легализованы – что ударит по каждому честному гражданину. Как пояснила Флахсбарт, все вышеизложенные причины привели к тому, что в ходе своего визита в Молдову 2–3 августа она решила отказаться от официальных встреч с представителями правительства.

„Это сигнал не о том, что мы намерены игнорировать Молдову, а о том, что Евросоюз, входящие в него страны, имеют некоторое представление о демократии и верховенстве закона”, - отметила немецкая чиновница, в очередной раз заявив, что ЕС не навязывает партнёрские отношения, а лишь даёт рекомендации. Мария Флахсбарт призвала жителей Молдовы не сдаваться и бороться за свои права.