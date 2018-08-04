Додон: "Вывожу людей на площадь"

Президент Игорь Додон после парламентских выборов не намерен терпеть ограничения своих полномочий. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне в интервью одному из телеканалов.

"Я больше не намерен терпеть ущемления полномочий президента. Если после парламентских выборов ситуация радикально не изменится, то мне придется жестко настаивать на переходе к президентской республике. Тогда у меня два будет два варианта. Первый - вывожу людей на площадь и всеми возможными способами мы делаем так, чтобы поменять ситуацию. Второй вариант - поставить этим ребятам ребром вопрос о переходе на президентскую форму правления. Не согласны - тогда читайте пункт номер 1. И всё. Других вариантов не может быть", - заявил Додон.

По его словам, если после парламентских выборов "из-за манипуляций оппонентов у президента вместе с пропрезидентской партией не будет возможности повлиять на внутреннюю политику", президент намерен действовать по-другому.

"Если они думают, что опять нагнут левых и при помощи правых соберут себе комфортабельное парламентское большинство и оно будет точно так же двигаться, как последние полтора-два года, то вы увидите другого президента после выборов. Который будет на площади и будет действовать совсем по-другому. Я не хочу остаться в истории государства как президент, который никак не мог повлиять на ситуацию внутри страны, как это уже было у нас. Если мы не будем в парламентском большинстве или правительстве, тогда мы пойдем другим путем", - заверил президент.

В то же время, он подчеркнул, что "при победе социалистов на парламентских выборах "майдана" не будет".

"Мы придерживаемся и четко говорим всем, что мы не против кого-то, а за сбалансированную внешнюю политику. Уверен, что социалистам удастся строить взаимовыгодные отношения со всеми, основываясь, в первую очередь, на национальных интересах Молдовы", - считает Додон.

Он отметил, что за полтора года на посту президента "сделал всё возможное в условиях жесткого противостояния с парламентом и фактическим блокированием деятельности главы государства". По его словам, все заявленные им на выборах законодательные инициативы внесены в парламент, но "правящее большинство либо саботировало их рассмотрение, либо попыталось присвоить их себе".

"Политические оппоненты стремятся сделать всё для того, чтобы полностью исключить президента из внутренней политики, потому что он всегда не согласен с тем, что они делают. В этой ситуации у меня было два варианта: сосредоточиться на повестке дня и реализовывать то, что было под силу, или сразу же после выборов прибегнуть к силовому варианту взятия власти. Я выбрал первый вариант и считает это правильным решением", - подчеркнул Додон.

"Все законопроекты, все инициативы, которые я обещал в избирательной кампании, были разработаны и предложены парламенту, и пусть люди знают, что парламент их не принял. Но все эти проекты остаются в повестке, я осенью еще раз их зарегистрирую", - пообещал президент.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", год назад Партия социалистов инициировала сбор подписей в поддержку инициативы Игоря Додона о переходе к президентской форме правления. Социалисты официально не зарегистрировали эту инициативу, но начали кампанию по сбору подписей, заявив о намерении собрать один миллион подписей. В нынешнем году ни президент, ни пропрезидентская партия не возвращались к своей инициативе и не сообщала, сколько подписей удалось собрать.

Додон надеется, что после поспешной налоговой реформы запад по-другому посмотрит на нынешнее правительство и парламент Молдовы. Об этом он заявил накануне в интервью одному из телеканалов.

Отвечая на вопросы, он сказал, что не против налоговой реформы, одобренной парламентом, но должен "детально изучить принятый парламентом закон", который пока не поступил для промульгации в администрацию президента".

"Будучи министром экономики, я предлагал похожее решение президенту Владимиру Воронину. Концептуально я не могу быть против этих реформ, от них может быть результат, но эти законы пока не попали в администрацию президента, мы их детально изучим", - пояснил Додон.

Он отметил, что в 2007 году при разработке подобных предложений консультировался с экспертами в США и Страсбурге, а сейчас подобного не было. "С политической точки зрения я очень надеюсь, что Запад по-другому посмотрит на нынешнее правительство и парламентское большинство, которое таким образом приняло важные законы", - сказал президент.