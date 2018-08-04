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Общество
Статистика: Число преступлений, совершенных подростками, снизилось
04.08.2018

Число преступлений, совершенных подростками, снизилось. За первые полгода полиция открыла 309 уголовных дел, на 49 меньше, чем в тот же период 2017.

184 дела открыли за кражи, из которых 55 в особо крупных размерах. Кроме того, было зарегистрировано 32 грабежа, шесть сексуальных преступлений и три случая умышленного нанесения телесных повреждений. 

За полгода прокуроры  завершили рассмотрение 277 дел. 207 направили в суд, 70 - закрыли. 12 несовершеннолетних поместили под предварительный арест.

10% несовершеннолетних, причастных к преступлениям, не достигли 14 лет. Их нельзя привлечь к уголовной отвественности.


 
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