Статистика: Число преступлений, совершенных подростками, снизилось

Число преступлений, совершенных подростками, снизилось. За первые полгода полиция открыла 309 уголовных дел, на 49 меньше, чем в тот же период 2017.

184 дела открыли за кражи, из которых 55 в особо крупных размерах. Кроме того, было зарегистрировано 32 грабежа, шесть сексуальных преступлений и три случая умышленного нанесения телесных повреждений.

За полгода прокуроры завершили рассмотрение 277 дел. 207 направили в суд, 70 - закрыли. 12 несовершеннолетних поместили под предварительный арест.

10% несовершеннолетних, причастных к преступлениям, не достигли 14 лет. Их нельзя привлечь к уголовной отвественности.