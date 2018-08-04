НБМ: Годовой уровень инфляции в РМ продолжит снижаться и достигнет минимального уровня

Годовой уровень инфляции в Молдове продолжит снижаться и достигнет минимального уровня в 1,9% в IV квартале 2018 года, после чего траектория изменится, и инфляция вырастет до 6,5% в III квартале 2019 года – НБМ.

Об этом сообщил первый вице-президент Нацбанка Владимир Мунтяну, представляя в пятницу Третий в этом году Обзор инфляции, передает infomarket.md.

Он отметил, что снижение инфляции в этом году будет обусловлено преимущественно снижением регулируемых цен, цен на продукты питания и базовой инфляции.

Первый вице-президент НБМ сказал, что у базовой инфляции аналогичная траектория: она снизится в 2018 г., но повысится в последующий период, поскольку в значительной степени зависит от факторов предложения. Темп роста цен на продовольствие в 2018 г. уменьшится, а во второй половине следующего года тенденция будет иной. Годовой уровень регулируемых цен сократится в текущем квартале до уровня -4,4%, но затем ускорится, превысив уровень 10% во второй половине 2019 г. После роста в текущем квартале, годовой темп роста цен на топливо будет иметь тенденцию к снижению в течение всего периода прогнозирования.

Новый прогноз инфляции на среднесрочный период (8 кварталов) был подготовлен на основе обновленного макроэкономического анализа и его основополагающих допущений с учетом внутренних и международных экономических изменений, включая динамику потребления населения, денежных переводов, показателей валютного рынка, биржевых цен на сырье и энергоресурсы, а также изменений условий внешней и внутренней торговли.

Главными пронфляционными рисками будут: более ограничительные финансовые условия в развитых экономиках, пассивность эволюции региональной экономики в сочетании с ростом цен, уязвимость цен на овощи в стране в связи с погодными условиями, возможный рост тарифов на воду в Бельцах, чрезмерная ликвидность в банковском секторе, повышение платы за содержание детей в детсадах и яслях на фоне повышения норм питания. В то же время, в числе дезинфляционных рисков значатся: торговая и геополитическая напряженность в отношениях крупных держав, возможное снижение цен на медикаменты, слабое кредитование экономики, финансирование со стороны внешних партнеров.

Кроме того, сохранится неопределенность с ценами на нефтепродукты, урожаем 2018 -2019 гг., моментом и размером пересмотра регулируемых цен, изменением методологии расчета предельных розничных цен на топливо и т.д.