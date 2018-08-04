Может ли власть повторно использовать приём, применённый на местных выборах?

Признание недействительными выборов в муниципии Кишинёв стало вредительским приёмом властей, который может повториться и на парламентских выборах, с тем, чтобы неудобные люди не были допущены к участию в гонке.

Местные выборы в очередной раз продемонстрировали, что Молдова является захваченным государством, но избиратели должны понимать, что их мобилизация сейчас важнее, чем когда-либо.

Такие тезисы были озвучены на конференции по укреплению доверия к демократическим процессам, состоявшейся в Кишинёве в четверг, 2 августа, передаёт IPN.

По мнению вице-председателя Либеральной партии Валериу Мунтяну, непризнание результатов выборов в Кишинёве стало беспрецедентным актом. Имеются все предпосылки, и власть располагает достаточными инструментами, чтобы приём повторился и на парламентских выборах. Это может стать возможным посредством применения закона (который весьма гибок) о выдаче справок о неподкупности. Их будут выдавать в тех случаях, когда человека сочтут в достаточной степени способным участвовать в парламентских выборах в интересах власти, а в отношении других лиц, неудобных властям, закон можно будет истолковать по-иному.

«Граждане должны понимать, что ответственность за непризнание выборов лежит на власти, это никоим образом не является случайной ошибкой судебной системы. Я убеждён в том, что, только объединив наши усилия, мы сможем двигаться вперёд, к укреплению демократии в Молдове», - заявил Мунтяну. Он также отметил, что власть пытается разделить оппозицию, чтобы сделать выбор граждан более трудным.

По словам избранного примара Андрея Нэстасе, чей мандат не был утверждён, он знал, что выборы не будут признаны: «Имена трёх уязвимых судей были известны ещё до того, как дело попало к ним в руки. Такие вещи недопустимы для юстиции, претендующей называться европейской. Как я уже говорил, теперь весь мир понимает, что Молдова имеет дело с индивидом, захватившим все учреждения, а самое страшное в том, что была захвачена пресса, и больше не может идти речи о свободе выражения мнений. Демократия в Молдове убита, и вместе с ней убита и надежда многих молдавских граждан, которые приняли решение уехать за рубеж этим летом. Надеюсь, нам удастся сплотиться, чтобы оказать давление на власть демократическим путём».

Лидер ПППДП заявил, что есть планы как минимум не допустить его лично к участию в выборах: об этом в Страсбурге в ходе бесед с рядом официальных лиц заявил премьер-министр Павел Филип.

Как утверждает председатель Ассоциации Promo-LEX Ион Маноле, волонтёрам организации всё труднее говорить жителям различных населённых пунктов о необходимости участия в выборах, о силе и важности их голоса: «Доверие населения снижается, нависают тучи депопуляции Молдовы, активная часть граждан уезжает. Мы должны осознать, что ещё ничего не потеряно, мобилизация граждан важна, и они должны это понимать».

По словам председателя Promo-LEX, если партиям удастся убедить людей в том, что они обладают силой, необходимой для изменения ситуации в стране, то они наберут голоса: «Как гражданин я жду появления сильных партий с внутренней демократией. Тогда у нас, избирателей, будет желание участвовать в голосовании, у нас будет надежда. Пока у нас нет этих сильных партий, нет компетентных людей на центральном и местном уровнях».

Посол ЕС в Молдове Петер Михалко подтвердил позицию ЕС по поводу непризнания выборов, назвав произошедшее в Кишинёве вещью беспрецедентной. ЕС внимательно отслеживает происходящее в стране, и введение новой избирательной системы привлекло внимание основных институтов ЕС ещё в прошлом году, сказал он: «Поскольку тогда не были соблюдены рекомендации Венецианской комиссии, в Меморандум о взаимопонимании по поводу макрофинансовой помощи были включены ​​ предварительные политические условия. Это было сделано с целью предотвратить риски в рамках избирательного процесса. Эти предварительные политические условия были применены, в результате чего макрофинансовая помощь не была предоставлена».

Михалко также сказал, что Евросоюзу и входящим в него странам хорошо известно происходящее в Молдове, и, к сожалению, некоторые проблемы, такие как свобода прессы, сохраняются уже на протяжении десяти лет.

Конференция «Укрепление доверия к демократическим процессам: правовые и политические вызовы в Республике Молдова» была организована по инициативе Фонда Конрада Аденауэра, Фонда свободы Фридриха Наумана и Института развития и социальных инициатив «Viitorul».