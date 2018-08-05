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Экономика
Штатное расписание независимого регулятора НАРЭ: 94 единицы персонала.
Де факто на 31 декабря 2017 года было ангажировано только 65 человек. И вроде справились.
Из 65 единиц – 24 начальники, в том числе генеральный директор и четверо директоров. То есть на одного руководителя – 1,7 подчиненных. Сплошные начальники. И все независимы.
Всего расходы в 2017 году составили 31,452 миллиона лей.
Только на закупку разных видов услуг в 2017 году НАРЭ израсходовало 9,58 миллиона лей. Из них:
- услуги найма – 2,9 миллиона
- закупка вычислительной техники – 1,28 миллиона
- на определение (?) котировок Platts для расчета потолочных цен – 1,23 миллиона
- закупка офисной мебели – 850 тысяч
- легковых авто – 660 тысяч
- авиабилеты – 650 тысяч
- услуги переводчиков – 320 тысяч
- и другие (какие?) услуги – 1,39 миллиона.
Данные - из отчета Счетной палаты о проверке деятельности НАРЭ за 2017 год.
Не слишком ли дорого обходится нам «независимый регулятор»?
Думитру БАРБАЛАТ
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