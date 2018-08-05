5 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Не слишком ли дорого обходится нам «независимый регулятор»?
05.08.2018

Штатное расписание независимого регулятора НАРЭ: 94 единицы персонала.

Де факто на 31 декабря 2017 года было ангажировано только 65 человек. И вроде справились.

Из 65 единиц – 24 начальники, в том числе генеральный директор и четверо директоров. То есть на одного руководителя – 1,7 подчиненных. Сплошные начальники. И все независимы.

Всего расходы в 2017 году составили 31,452 миллиона лей.

Только на закупку разных видов услуг в 2017 году НАРЭ израсходовало 9,58 миллиона лей. Из них:

- услуги найма – 2,9 миллиона

- закупка вычислительной техники – 1,28 миллиона

- на определение (?) котировок Platts для расчета потолочных цен – 1,23 миллиона

- закупка офисной мебели – 850 тысяч

- легковых авто – 660 тысяч

- авиабилеты – 650 тысяч

- услуги переводчиков – 320 тысяч

- и другие (какие?) услуги – 1,39 миллиона.  

Данные - из отчета Счетной палаты о проверке деятельности НАРЭ за 2017 год.

Не слишком ли дорого обходится нам «независимый регулятор»?

Думитру БАРБАЛАТ


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.