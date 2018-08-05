Не слишком ли дорого обходится нам «независимый регулятор»?

Штатное расписание независимого регулятора НАРЭ: 94 единицы персонала.

Де факто на 31 декабря 2017 года было ангажировано только 65 человек. И вроде справились.

Из 65 единиц – 24 начальники, в том числе генеральный директор и четверо директоров. То есть на одного руководителя – 1,7 подчиненных. Сплошные начальники. И все независимы.

Всего расходы в 2017 году составили 31,452 миллиона лей.

Только на закупку разных видов услуг в 2017 году НАРЭ израсходовало 9,58 миллиона лей. Из них:

- услуги найма – 2,9 миллиона

- закупка вычислительной техники – 1,28 миллиона

- на определение (?) котировок Platts для расчета потолочных цен – 1,23 миллиона

- закупка офисной мебели – 850 тысяч

- легковых авто – 660 тысяч

- авиабилеты – 650 тысяч

- услуги переводчиков – 320 тысяч

- и другие (какие?) услуги – 1,39 миллиона.

Данные - из отчета Счетной палаты о проверке деятельности НАРЭ за 2017 год.

Не слишком ли дорого обходится нам «независимый регулятор»?

Думитру БАРБАЛАТ