Молдавские овцеводы выбрасывают тонны никому не нужной шерсти

Молдавские животноводы терпят убытки. Ежегодно им приходится выкидывать на свалку тонны овечьей шерсти. Причина – низкий спрос и отсутствие рынков сбыта.

Ион Рошка выбрасывает руно на ближайшую свалку. Овечья шерсть отличного качества сейчас не нужна никому. Последние покупатели у него были 20 лет назад. За сырье государство платило деньги или давало комбикорм, передает Mir24.tv.

«Это все приходится выбрасывать. Если сжечь – экологическая инспекция штрафует, на свалку везти – приходится платить. А что делать?», – говорит овцевод.

В отаре Иона 100 овец. На местном рынке он с трудом продает мясо, не то что шерсть.

«Продать что-то можно только во время Пасхи, а сейчас спроса нет. Бойни в селе тоже нет. Шерсть, шкурки девать некуда. Раньше делали шинели для солдат и портянки. А сейчас в моде одна синтетика», – отмечает Ион.

В Молдове за стрижку одной овцы рабочим платят 60 центов. При этом килограмм шерсти – в два раза дешевле. На одной из ферм еще не успели сбыть прошлогоднее сырье, как пришло время стричь молодняк.

«Хорошее изделие, никто не берет, приходится выбрасывать. От одной овцы получается семь килограмм шерсти», – говорит овцевод Дмитрий Бырлян.

Больше всего овец разводят на юге страны. Шерсть в небольших объемах экспортируют в Кыргызстан и Турцию. Реализовать шерсть овцеводам мешают высокие требования. Скупщики берут только белое сырье. Поэтому из общего объема продать удается только 20%. Ежегодно молдавские овцеводы теряют на шерсти свыше 300 тысяч долларов.

Чтобы не работать в убыток, фермеры вынуждены продавать овец на мясокомбинат. Поэтому за последний год поголовье животных сократилось на 100 тысяч.

«Мы оставляем только овец, которые хороши для мяса и молока. Вкладывать деньги в овец ради шерсти мы даже не думаем. Там другая селекция, над ними надо работать», – пояснил председатель Федерации овцеводов Павел Присакару.

Шерсть молдавских овец идеальна для производства пряжи, одеял, спальных мешков и ковров. Своих предприятий по переработке тонкорунной шерсти в республике нет. Овцеводы ищут новые рынки сбыта и ведут переговоры о поставках сырья в Индию. По данным статистики, поголовье овец в Молдове не превышает 700 тысяч животных.

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