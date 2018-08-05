ТОП-10 вызовов для Демократической партии Молдовы

Портал ТРИБУНА составил условный рейтинг из 10 вызовов для Демократической партии Молдовы (партии власти) в новом политическом сезоне, который стартует осенью.

1) Протесты проевропейской оппозиции

Никто не знает, какими будут масштаб и последствия протестов, запланированных проевропейской оппозицией на26 августа. Если это будет масштабная акция, тогда планы власти на осень могут сорваться, и ей придется направить усилия на преодоление создавшейся ситуации.

2) Внешнее давление

Речь идет, в частности, о давлении со стороны европейских партнеров. Они жестко раскритиковали непризнаниерезультатов выборов столичного примара и законодательные поправки в налоговой сфере, которые власть приняла в самом конце парламентской сессии. О решении ЕС прекратить финансирование Республики Молдова и говорить не приходится. Если давление европейцев будет расти, это может повлиять не только на ДПМ, но и на ситуацию в стране в целом.

3) Продолжение социальных и инфраструктурных проектов

Власть дала старт целому ряду важных инфраструктурных проектов и объявила о повышении ряду категорий граждан пенсий и зарплат. Это чрезвычайно тяжкое бремя. Посмотрим, будет ли у нее возможность реализовать все эти планы без финансирования ЕС и при скромных возможностях нашего государственного бюджета.

4) Чувствительные реформы

По некоторым сведениям, несмотря на предстоящие выборы, власть намерена провести еще некоторые чувствительные реформы, как например административно-территориальная реформа или реформа местной публичной администрации. Если так произойдет, власть окажется под дополнительным давлением, а последствия этого давления не пройдут бесследно.

5) Поправки в избирательное законодательство

Перед окончанием парламентской сессии, в законодательном органе была создана рабочая группа, которая разработает новые поправки в избирательное законодательство. Посмотрим, какими окажутся в итоге эти поправки, потому что не исключено, что они спровоцируют новый виток напряженности в обществе.

6) Хорошие отношения с США

Имея очень напряженные отношения с европейцами и тоже непростые отношения с США, власть вынуждена что-то предпринимать для их улучшения, потому что иначе последствия могут оказаться очень серьезными. Если с европейцами миссия почти невыполнима, то в случае американцев, по крайней мере, можно попытаться.

7) Улучшение отношений с Российской Федерацией

Это крайне сложная задача, потому что в последние годы молдавско-российские отношения были крайне напряженными. Если власть не будет пытаться, хотя бы создать видимость улучшения отношений с Россией, тогда она рискует многое проиграть на выборах, потому что около половины молдавских избирателей являются пророссийски настроенными.

8) Возможные протесты левых

Пока в Республике Молдова протестуют только правые проевропейские силы, но некоторые политические аналитики не исключают и протестов левых партий. Если они вспыхнут, тогда власть окажется в очень затруднительном положении – как между молотом и наковальней.

9) Обеспечение стабильности до парламентских выборов

Перед выборами, как правило, активизируются все политические силы, а это влечет за собой, в том числе дестабилизацию ситуации. Власти обязательно стоит подумать, как избежать этой дестабилизации.

10) Верное управление внутренним недовольством

До выборов ДПМ предстоит пройти через очень сложный процесс – отбор кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам. Как правило, после этого всегда остается много недовольных, которые затаивают обиду. Управление этим внутренним недовольством также будет для ДПМ большой проблемой, потому что этот вопрос может доставить много неприятностей.