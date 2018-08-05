Останемся дураками до конца: ответим антипротестами на антипротесты!

Внимательно следя за тем, что происходит в последнее время и рискуя обидеть кого-то, могу сказать, что все больше и больше убеждаюсь в том, какие же мы дураки – жители пространства между Прутом и Днестром. Мы продолжаем устанавливать все новые мировые антирекорды. После того, как мы стали первой в мире страной, которая доказала, что, даже если мы проводим выборы, воля народа все равно не соблюдается (парламентские выборы 2014 года и выборы столичного примара в 2018 году), теперь мы можем стать первой якобы демократической страной, которая отрицает протесты, как форму свободного выражения мнения.

Помимо выборов, протесты являются наиболее демократической формой выражения воли людей, и эффективным инструментом давления для поддержания минимального уровня демократии и нормальной жизни. Это предполагает, что в любом государстве, которое считает себя демократическим, при соблюдении мирного характера протестов, никто не мешает людям выражать свою волю посредством акций протеста. Только вот Молдова станет едва ли не первой якобы демократической страной, в которой мирный протест не допускается, как демократический способ выражения мнения.

Все чаще мы сталкиваемся с тем, что в ответ на протесты проевропейской оппозиции проводятся антипротесты…Не знаю, понимают ли участники этих антипротестных акций, насколько отвратительно то, что они делают. Что бы они не говорили, ясно, что на улицы их вывело не несогласие с точкой зрения протестующих. У нас было уже много протестов, в том числе и правой проевропейской оппозиции, которые никому не мешали. Разница лишь в том, что очень скоро у нас состоятся очередные парламентские выборы, но еще ближе акция протеста, запланированная оппозицией на 26 августа, которая может сыграть решающую роль в установлении правил на новый политический сезон. Именно поэтому кто-то очень сильно хочет свести на нет масштаб и значение этой акции протеста, чтобы показать, что у власти есть не только враги, но и ярые сторонники.

Не хочу обидеть тех, кто выступает против протестов, и не оспариваю их права на мнение, но если они так недовольны протестами оппозиции, тогда пусть пользуются другими демократическими цивилизованными методами. Повторяю: ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ! Потому что то, что они делают – нельзя назвать цивилизованными действиями. Даже для далекого от политики человека, ясно, что цель так называемых антипротестов – не заявить о собственном мнении или позиции, а просто запугать тех, кто вышел на улицы по призыву правых проевропейских сил. Если бы это было не так, тогда эти акции проводились бы иначе и в другом месте, и не превращались бы в обычное оскорбление людей.

Я не знаю, что об этом думают политики, но по-моему, все зашло слишком далеко. Мы имеем дело не просто с расправой над Майей Санду и Андреем Нэстасе, это покушение на основное демократическое право на протест. Такие действия самым грубым образом подрывают демократию, и никто не учитывает, к каким необратимым последствиям может привести это безответственное поведение.

Я далек от мысли, что эта статья заставит тех, кто стоит за этими антипротестами, пересмотреть свои позиции. У них есть свои сиюминутные интересы, и им нет дела до того, как их действия влияют на состояние демократии в Республике Молдова. Поэтому, я думаю, что этот цирк будет продолжаться, и не исключаю, что ситуация может дойти до невообразимого абсурда. Например, не исключаю, что у нас могло бы появиться другое массовое движение: протесты против антипротестов, организованных против протестов. То есть, своего рода антипротесты в ответ на антипротесты. Если так продолжится, то уже никто ни чему не удивится, мы же все равно уже дураки, над которыми смеется вся Европа.

Думитру Спэтару