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Тайно отдыхающую на самом дорогом курорте Грецию после закрытия телеканала Наталью Морарь «рассекретили»
05.08.2018

Попросившая деньги у граждан Молдовы для своего телеканала Наталья Морарь отправилась отдыхать на один из самых фешенебельных курортов Греции.

Пожаловавшись на отсутствие финансов для продолжения работы телеканала TV8, Морарь объявила о народном сборе средств. Тележурналистка даже привела в пример бабушку, перечислившую из своей небольшой пенсии 200 леев на помощь каналу.

Как выяснилось, после того как Наталья выгнала сотрудников телеканала в неоплачиваемый отпуск до сентября, сама она улетела отдыхать на греческий остров Санторини. Чтобы не афишировать этот свой отдых, Морарь не стала выкладывать в Instagram снимки. Она показала его только своим друзьям в Stories. На фотографиях телеведущая позирует в купальнике на фоне большого бассейна.

Поступок Морарь возмутил общественного активиста.

- Вместо того, чтобы инвестировать в себя, в своих детей и близких, наивные телезрители перечисляют деньги Натальи Морарь. Неужели ее не мучает совесть, когда она берет 200 леев даже у пенсионеров? - написал блогер Анатолий Кириллов.

Санторини считается одним из самых дорогих курортов Греции. Средняя цена отдыха на острове составляет 35 тысяч леев в сутки. На Санторини устроила свадьбу с миллиардером египетского происхождения топ-модель Ксения Дели. 

С конца июля з-за отсутствия средств для продолжения деятельности телеканал TV8 ушел в вынужденный отпуск. Остался работать только сайт телеканала.


 
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