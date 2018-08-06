«Она была незабываемой»: учительница из Каушан погибла в автокатастрофе под Калугой

Надежду Капацыну ждали дома ее двое детей – сын и дочь.

Вчера, 5 августа, скончалась единственная женщина из Молдовы, которая вместе с семью мужчинами нашей страны была госпитализирована после автокатастрофы. Надежда Капацына стала седьмой жительницей Молдовы, оказавшейся жертвой этой резонансной аварии.

Шестеро граждан нашей страны погибли вчера на месте ДТП. Еще семеро наших соотечественников остаются в больнице. Надежда Капацына прожила всего 42 года. Она работала учителем химии в Теоретическом лицее «Алексей Матеевич» в Каушанах.

- Сегодня ушла в вечность учитель химии Надежда Капацына, - говорится в сообщении, опубликованном на странице лицея в Facebook. - Она была для нас примером мужества, профессионализма и дружбы. Она погибла в ужасной аварии под Калугой. Это огромная потеря для всего преподавательского состава, учеников и, конечно же, близких.

Знавшие Надежду земляки оставляют комментарии: «Она была незабываемым учителем. Я даже не думала, что такая женщина исчезнет из жизни», «Она была с великой душой», «Не могу поверить. Молодая и красивая».

Надежда возвращалась в Молдову из поездки к мужу, который работает в России. Дома ее ждали двое детей – мальчик и девочка.

Люди, которые захотят помочь и внести материальный вклад в возможные расходы, могут позвонить: 078766904.

Сегодня были опубликованы фамилии и других погибших в автокатастрофе под Калугой граждан Молдовы.

Столкновение трех автомобилей на 230-м километре трассы М-3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области было снято на видео. На записи видно, как зеленый микроавтобус Mercedes, в котором ехали граждане Молдовы, выезжает на встречку и обгоняет грузовик Foton, после чего перестраивается впереди него. Затем легковой автомобиль Ford Focus вылетает на встречную полосу и врезается в микроавтобус Mercedes. После этого в этот Mercedes врезается и попутный грузовик Foton. Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся.

Ранее были опубликованы фамилии всех граждан Молдовы, пострадавших в автокатастрофе под Калугой.