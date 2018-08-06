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Экономика
Президент Молдовы призвал Россию отменить ввозные пошлины на фрукты и овощи
06.08.2018

Игорь Додон в ходе визита в Омскую область заявил, что выступает за отмену торговых ограничений между Молдовой и Россией.

Вчера 5 августа, президент Молдовы выступил в важной инициативой. Он предложил России для стимулирования объемов взаимной торговли отменить ввозные пошлины на ключевые экспортные товары из Молдовы, в первую очередь на продукцию сельского хозяйства. Такие меры позволят вернуться российско-молдавской торговле на уровень 2013 года. Тогда в результате действий молдавского правительства Россия ограничила импорт из нашей страны вина, овощей и фруктов. Позднее усилиями Игоря Додона объемы торговли стали расти, но пока не достигли прежних величин.

- Нужно снять таможенные пошлины хотя бы по 5-6 группам товаров. Я это предлагал Владимиру Владимировичу, мы это обсуждали не раз. Мой следующий официальный визит в Российскую Федерацию будет в октябре. Я надеюсь, что до того времени мы встретимся с Дмитрием Николаевичем Козаком, который сейчас ответственный от президента РФ по торгово-экономическим отношениям с Республикой Молдова. Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5-6 групп, к которым у нас наибольший интерес - это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, - объем экспорта вырастет в несколько раз, - рассказал Игорь Додон.

Президент сообщил, что он последовательно пытается открыть российский рынок для всех молдавских предприятий.

- Мы добились, что открыли российский рынок для определенного количества предприятий. Для того, чтобы мы дошли до того уровня экспорта 2013 года, нам нужно договориться с российской стороной, чтобы сняли все ограничения на экспорт, чтобы не было списка предприятий, чтобы любое молдавское предприятие могло поставлять свои товары на российский рынок, - подчеркнул президент.

Игорь Додон побывал с двухдневным визитом в Омске по приглашению губернатора Александра Буркова. Президент встретился также с мэром Омска Оксаной Фадиной, с правительством и предпринимателями Омской области, а также с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром. 


 
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