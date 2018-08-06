Установлены сроки и условия сезона охоты 2018-2019 года

Сезон охоты 2018 – 2019 года начнется в Республике Молдова 18 августа. Правительство утвердило на заседании в среду сроки сезона и перечень видов животных и птиц, разрешенных к добыче, сообщает МОЛДПРЕС.

Таким образом, в 2018-2019 гг. отстрел голубей разрешен с 18 августа до 30 декабря. С 18 августа и до 14 октября разрешена охота на перепела. На гусей, уток и лысух охота будет разрешена с 22 сентября по 30 декабря.

На кабанов охота начнется 29 сентября и продлится до 30 декабря, на зайцев – с 25 ноября по 30 декабря. Охота на фазанов будет разрешена с 6 октября 2018 года по 13 января 2019 года.

По данным Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, также были установлены некоторые ограничения по ряду видов птиц для каждого района и лесхоза. Таким образом, неограниченным будет отстрел только лисицы и шакалов.

Вместе с тем, запрещена охота на оленей, муфлонов, косуль, барсуков, куропаток, и ряд диких хищных птиц.

Кроме того, запрещается охота на государственной границе, пограничных просеках и полосе защиты государственной границы, а также стрельба из оружия и преследование животных через государственную границу. Охота в этих районах до предела в 1000 метрах от линии государственной границы допускается только днем и на основании разрешения, выданного Пограничной полицией.