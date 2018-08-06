Самая необычная взятка в Молдове: что попросил чиновник у пенсионера

Руководитель главного антикоррупционного ведомства назвал самую необычную взятку, которую просил молдавский чиновник, и обозначил самую большую сумму, фигурировавшую в деле о коррупции.

Глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Богдан Зумбряну рассказал Sputnik о самом необычном случае взяточничества, с которым ему пришлось столкнуться по долгу службы, а также назвал самую большую сумму взятки в Молдове.

"Самая необычная взятка была у замминистра социального обеспечения и труда — две бутылки шампанского и три коробки конфет. Это произошло где-то в начале нулевых. Я лично принимал участие в задержании. В чем необычность этого случая? Такую взятку чиновник попросил у пожилого мужчины, чья пенсия была в два раза меньше, чем стоил весь этот набор", — сказал Зумбряну.

По его словам, шампанское и конфеты госслужащий попросил за путевки в Вадул луй Водэ.

"То есть эта коррупция исходя из статуса чиновника вроде бы большая, но по сумме — маленькая, а по тому, за что просилась эта взятка, — это просто бессовестная коррупция. Да, это был первый чиновник такого уровня, которого мы задержали", — добавил глава НАЦ.

Что касается самой большой взятки в Молдове, Зумбряну отметил, что проходили разные суммы.

"Была взятка и в 500 тысяч долларов. Но все-таки самая большая, как все знают, это взятка бывшему премьер-министру Молдовы Филату", — пояснил собеседник.

Речь идет о самом громком коррупционном скандале, произошедшем в стране, который касается бывшего главы кабинета министров Молдовы Владимира Филата. Правительство под его руководством было отправлено в отставку еще в 2014 году именно по причине коррупции. В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.

Дело в том, что у правоохранительных органов республики появились подозрения по поводу экс-лидера либерал-демократов. Судебные разбирательства продолжались несколько месяцев. В деле фигурировала взятка на общую сумму в несколько сотен миллионов леев. Летом 2016 года суд столичного сектора Буюканы приговорил экс-премьера к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния по делу "Banca de Economii".