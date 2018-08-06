Пчеловод из Сорок расширил бизнес при помощи государственных программ (Видео)

Работал в России, а потом вернулся на родину, чтобы начать свое дело. В селе Христичи Сорокского района Ефим Казак уже несколько лет занимается пчеловодством. Он начинал со 150 ульев. Сейчас у него 400 пчелиных семей и собирает он по десять тонн меда в год.

Начать проект ему помогло несколько государственных программ.

"Я всегда знал, что самое трудное в нашей стране - это начало. Зато потом можно и семью содержать. Мёд пользуется большим спросом, главное - собрать как можно больше качественного продукта, чтобы соответствовал всем критериям и его можно было продать", - cказал пчеловод Ефим Казак.

Пчеловод считает, что при желании любой может организовать подобный бизнес.

"Нескольких ребят я уже вдохновил, и они тоже стали участниками нескольких проектов. Я их позвал к себе, чтобы они увидели, как мы тут работаем. Им очень понравилось", - сообщил Ефим Казак.

Мужчина говорит, что часто нанимает односельчан для сбора меда, но самый верный его помощник - жена.

"Помогаю мужу, чаще всего приходиться помогать ему собирать мёд, мы уже привыкли к этой работе и получаем от этого удовольствие. Мы и продаем, и администрируем и участвуем в выставках", - cообщила жена пчеловода Ирина Казак.

Ефим Казак - пчеловод в четвёртом поколении. Его дед мед собирает уже 60 лет.

"Передал внуку это дело, потому что это очень хорошая профессия. Я всю свою жизнь любил заниматься пчеловодством", - cказал житель села Христичи Александр Трифэуцану.

Пчеловод хочет расширить своё дело до тысячи ульев. Местные власти поддерживают предпринимателя.

"Он помог создать несколько рабочих мест в нашем селе. Это хороший пример для других молодых людей, которые уезжают из сёл, ведь они могут вернуться и зарабатывать здесь, в нашем селе", - подчеркнул мэр села Христичи, Сороки Алексей Иван.

В селах Молдовы пчеловодством занимаются около семи тысяч человек.