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Смотри, как представителей ПДС, ЛДПМ и ППДП выгнали из Оргеева
06.08.2018

Неловкий день для представителей ППДП, ПДС и ЛДПМ в Оргееве. Они попытались организовать протест в городе против мэра Илана Шора, однако ощутили на себе все недовольство местных жителей.

Вооружившись мётлами, около 2000 жителей Оргеева выразили и сегодня возмущение в адрес ПДС, ППДП и ЛДПМ, которые пытаются блокировать проекты по развитию города, проводимые Иланом Шором.

Под предводительством вице-председателя партии "Шор" и по совместительству мэра села Жора де Мижлок Марины Таубер, протестующие прошлись маршем, скандируя лозунги против Майи Санду и Андрея Нэстасе. "PAS cu DA mars din oras!" - " ПДС и ППДП, марш из города!" - кричали участники марша.


 
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