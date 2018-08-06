Битва за урожай стала цирком: «В этом году бесплатными персиками обжираются только свиньи»!

Тем, кому не повезло иметь в хозяйстве поросят, закапывают фрукты прямо в садах [фотофакт трагедии].

В те времена, когда до распада Советского Союза оставалось всего-ничего, закинула меня, студента журфака, нелегкая в Унгенский район на практику. И там мне рассказали историю о местном герое Социалистического труда – председателе совхоза, кажется «Прут», который в какой-то крайне урожайный год пришел к выводу, что собрать необходимо только те яблоки, которые не упали с деревьев. Все остальное приказал бульдозерами втоптать в землю. В противном случае из-за низкой (даже – минусовой) рентабельности – убытки. Такая вот социалистическая экономика.

Самое любопытное, что вспомнил я об этой истории, когда побывал у родственников в приднестровских Парканах. Мы в этом году уже писали о молдавских фермерах, которые пригрозили из-за отсутствия рынков сбыта вырубить персиковые сады, но как-то не прониклись. А вот на месте понимаешь: то, что происходит сегодня настоящая трагедия.

В первую очередь, это касается вышеупомянутых персиков.

- Смотри, сколько лежит на земле, тут десятки килограммов… - горько рассуждает мой собеседник Иван, с которым мы гуляем по его саду, - Ничего не продается, весь рынок битком забит, оптом даже по одному лею не берут (кстати, на кишинёвском Центральном рынке килограмм стоит всего 3-4 лея).

- Так отдали бы кому-то бесплатно, хоть в детские дома – все равно пропадут же? – резонно спрашиваю.

- Да в том-то и дело, что уже поздно. Сезон заканчиваются, нас кормили обещаниями, что вот-вот начнут скупать… А сейчас их срок хранения такой, они настолько переспелые, что начинают портится уже на следующий день после сбора… - разводит руками мой собеседник.

- И какой выход?

- Да нет никакого выхода: то, что попадало – сравняю с землей, а остальное по мере сбора буду скармливать свиньям, пусть хоть они порадуются…

Похоже, что персиковая трагедия – не единственная. В этом году ожидается небывало высокий урожай яблок (на Центральном рынке они еще не в разгар сезона стоят по 4 лея) и винограда. А это уже беда национального масштаба…

Такая картина сейчас повсюду.

Что произошло?

Почему от молдавских фруктов разом отвернулась и Европа, и Россия?

Есть ли выход из ситуации?

ЛЕОНИД РЯБКОВ