Гигантская змея пыталась взять на абордаж лодку с семьей на борту: ВИДЕО

Однако залезть внутрь судна она не решилась. Видимо, крики людей на борту ее напугали.

Гремучая змея попыталась взобраться в лодку на озере в штате Северная Каролина в США. На борту находилась семья и несколько детей из расположенного поблизости лагеря. Змея сначала подплыла к лодке, а потом попыталась по спущенному трапу для купания взобраться на кокпит. Жуткое видео опубликовало издание Daily Mail.

На лодке началась паника. Дети были в ужасе от одной мысли, что змея может взобраться внутрь. Взрослые пытались успокоить их.

Вэйн Роббинс, отец семейства, решил отпугнуть гремучую змею. К тому времени она уже взобралась на нижнюю ступень трапа для купания. Мужчина попытался ударить змею веревкой, но она уплыла раньше.

Дети окончательно успокоились только тогда, когда поняли, что они в безопасности.

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