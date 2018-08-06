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Семья
Гигантская змея пыталась взять на абордаж лодку с семьей на борту: ВИДЕО
06.08.2018

Однако залезть внутрь судна она не решилась. Видимо, крики людей на борту ее напугали.

Гремучая змея попыталась взобраться в лодку на озере в штате Северная Каролина в США. На борту находилась семья и несколько детей из расположенного поблизости лагеря. Змея сначала подплыла к лодке, а потом попыталась по спущенному трапу для купания взобраться на кокпит. Жуткое видео опубликовало издание Daily Mail.

На лодке началась паника. Дети были в ужасе от одной мысли, что змея может взобраться внутрь. Взрослые пытались успокоить их.

Вэйн Роббинс, отец семейства, решил отпугнуть гремучую змею. К тому времени она уже взобралась на нижнюю ступень трапа для купания. Мужчина попытался ударить змею веревкой, но она уплыла раньше.

Дети окончательно успокоились только тогда, когда поняли, что они в безопасности.

Ред: Ролик не помещается в стандарты нашей газеты. См. ролик тут:


 
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