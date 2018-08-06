Как застройщики обманывают покупателей

Более 30 граждан, обманутых фирмами-застройщиками, обратились с начала этого года в Агентство по защите прав потребителей. Виталий Челоненко из Кишинева заплатил за квартиру в еще строившемся доме 24 тысячи евро.

В эту сумму входило и подключение к газопроводу. Однако дом сдали в эксплуатацию с годовым опозданием, а квартиру так и не подключили к газу. Кроме того, фирма-застройщик не завершила ремонт лестничной клетки и не провела уличное освещение .

"Я боялся, что зимой снова не будет газа. Я настаивал на подключении, потому что нужно чем-то отапливать квартиру, чтобы не появилась плесень", - cказал столичный житель Виталий Челоненко.

После неудавшихся попыток добиться от фирмы-застройщика выполнения обязательств, Виталий обратился в Агентство по защите прав потребителей.

"Мы рассмотрели петицию и связались с предпринимателем. Он пообещал нам решить вопрос с лестничной площадкой и освещением в течении месяца. А в газу квартиру уже подключили", - cообщила пресс-секретарь АЗПП Корина Гаю.

Виталию повезло, так как вопрос удалось решить, не доводя дело до суда. В то же время другим инвесторам приходится добиваться справедливости только в инстанциях, тем более, если фирма-застройщик объявляет себя банкротом.

"Рекомендую вкладывать средства в уже существующую недвижимость. В случае инвестиционных контрактов, самый большой риск заключается в непредвиденности, неизвестно, будут ли завершены работы", - подчеркнул, адвокат Института по правам человека Александр Чебэнаш.

По данным налоговой инспекции, с начала этого года о банкротстве объявили 354 компании, сколько из них при этом занимались строительством, не уточняется.