6 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
В Дендрарии начались бесплатные занятия по йоге
06.08.2018

Вернуть женщинам за 50 уверенность в себе решила профессиональный инструктор по йоге и организовала в столичном Дендрарии бесплатные занятия. На первое набралось всего десять смельчаков. Все - новички. 

Ученицы мастера-благотворителя занятиями остались довольны. Хотя признают - было нелегко. 

"Надеюсь, прийду ещё. Сегодня мне было тяжеловать. Тело не готово к таким нагрузкам".

"Какие-то упражнения давались труднее, какие-то легче. Поняла, где у меня проблемы. И все же такие занятие очень полезны". 

61-летняя Вероника старается вести здоровый образ жизни. После операции на позвоночнике она каждый день делает гимнастику и следит за питанием. 

"После упражнений я будто летаю. И вроде ничего не болит. А вот, как захожу в дом, начинаются боли. Поэтому надо много гулять и заботиться о своей душе", - cказала жительница Кишинева Вероника Тоницой.

Инструктор уверена: занятия йогой помогут ее подопечным стать выносливее и сильнее. 

Занятия йогой на открытом воздухе будут проходить каждую субботу для всех желающих старше 50-ти лет. Осенью они продолжатся в зале.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.