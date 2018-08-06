В Дендрарии начались бесплатные занятия по йоге

Вернуть женщинам за 50 уверенность в себе решила профессиональный инструктор по йоге и организовала в столичном Дендрарии бесплатные занятия. На первое набралось всего десять смельчаков. Все - новички.

Ученицы мастера-благотворителя занятиями остались довольны. Хотя признают - было нелегко.

"Надеюсь, прийду ещё. Сегодня мне было тяжеловать. Тело не готово к таким нагрузкам".

"Какие-то упражнения давались труднее, какие-то легче. Поняла, где у меня проблемы. И все же такие занятие очень полезны".

61-летняя Вероника старается вести здоровый образ жизни. После операции на позвоночнике она каждый день делает гимнастику и следит за питанием.

"После упражнений я будто летаю. И вроде ничего не болит. А вот, как захожу в дом, начинаются боли. Поэтому надо много гулять и заботиться о своей душе", - cказала жительница Кишинева Вероника Тоницой.

Инструктор уверена: занятия йогой помогут ее подопечным стать выносливее и сильнее.

Занятия йогой на открытом воздухе будут проходить каждую субботу для всех желающих старше 50-ти лет. Осенью они продолжатся в зале.