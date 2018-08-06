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Семья
Героическая хаски спасла котят и стала им приемной мамой
06.08.2018

Семь детенышей были очень замерзшими и даже не пищали, только чутье помогло собаке их найти. Смотрите на видео, как счастливо выглядит звезда Instagram.

Хозяйка Баннер (так зовут героиню Инстаграм) 30-летняя Уитни инвалид и передвигается в коляске, собака является для неё компаньоном и незаменимым помощником. В начале июля они вместе гуляли возле небольшой рощи недалеко от своего дома и  Баннер  нашла там закрытую коробку с новорожденными котятами и привела туда хозяйку.

Котят принесли домой и Баннер тут же начала крутиться вокруг, она пыталась взять их в зубы и переложить на более удобное на её взгляд место. 

А теперь хаски за ними ухаживает, как настоящая мама.


 
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