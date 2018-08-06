Героическая хаски спасла котят и стала им приемной мамой

Семь детенышей были очень замерзшими и даже не пищали, только чутье помогло собаке их найти. Смотрите на видео, как счастливо выглядит звезда Instagram.

Хозяйка Баннер (так зовут героиню Инстаграм) 30-летняя Уитни инвалид и передвигается в коляске, собака является для неё компаньоном и незаменимым помощником. В начале июля они вместе гуляли возле небольшой рощи недалеко от своего дома и Баннер нашла там закрытую коробку с новорожденными котятами и привела туда хозяйку.

Котят принесли домой и Баннер тут же начала крутиться вокруг, она пыталась взять их в зубы и переложить на более удобное на её взгляд место.

А теперь хаски за ними ухаживает, как настоящая мама.