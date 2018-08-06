В больнице скончалась седьмая жертва аварии в России

Женщина, госпитализированная вместе с ещё семью другими гражданами Молдовы после субботней аварии в Калуге (Россия), скончалась 5 августа.

Таким образом, число молдаван, погибших в результате страшной аварии, достигло семи. Ещё семь наших земляков остаются в больнице, передает esp.md со ссылкой на Ziarul National.

Надежда Кэпэцинэ работала преподавателем химии в лицее им Алексея Матеевича в Каушанах. Ей было 42 года.

На странице лицея в фейсбуке сегодня появилось сообщение о смерти педагога и призыв помочь материально её семье.

Напомним, 4 августа утром на трассе М3 в Калужской области столкнулись микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами, перевозивший граждан Молдовы, легковой автомобиль и грузовик. Изначально сообщалось о шести погибших и восьми раненых. Вчера число погибших увеличились до семи.